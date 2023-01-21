أسباب برودة الأطراف «ملهاش علاقة بالشتاء».. 4 أمراض تحمل السر

القاهرة - سمر حسين - صحة

بردوة الأطراف من الأعراض التي تلازم بعض السيدات، وتتعامل بعضهن معها بدون اهتمام ظنًا أنها بسبب الطقس البارد، إلا أن الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، قال في أحد البرامج التلفزيونية إن أسباب برودة الأطراف، لا تتعلق بالطقس البارد، بل إنها قد تكون مؤشرا لأمراض يجب التوعية بشأنها وعلاجها سريعا.

أسباب بردوة الأطراف

تتسائل الكثير من السيدات عن أسباب برودة الأطراف، ويربط البعض سببها بالطقس البارد، وعلى الرغم من الاعتقاد السائد عن تلك المشكلة، إلا أن الدكتور حسام موافي، نفى خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، علاقة برودة الأطراف ببرودة الطقس، قائلًا: «إن أسبابها لا تقتصر على أزمة الطقس والشتاء، لأنها قد تكون إشارة لهبوط في الغدة الدرقية، وعدم إفراز الهرمون المسؤول عن الشعور بالدفء، خاصة إذا لازمها الشعور بالكسل في المهام كافة».

وأضاف «موافي»: «في الحالة دي اللي بيحبوا الصيف، بسبب البحث عن الدفء، عندهم هبوط في الغدة الدرقية، وكمية الدم اللي بتوصل قليلة، بسبب ضيق الشرايين، وهنا لازم الكشف، ومعرفة الأسباب والعلاج».

بعض الأمراض المرتبطة ببرودة الأطراف

لا تقتصر أسباب برودة الأطراف على مشكلات الغدة الدرقية فقط، لكن وفقاً لموقع «medicalnewstoday، هناك مجموعة من الأمراض العضوية والنفسية المرتبطة بتلك المشكلة منها:

التوتر والقلق

قد يتسبب في ضخ الأدرينالين في مجرى الدم، مما يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية في أطراف اليدين والقدمين، وقلة تدفق الدم إلى المناطق الخارجية من الجسم.

الأنيميا

تعتبر الإصابة بالأنيميا أو فقر الدم، من الأمراض التي تسبب برودة الأطراف.

قصور الغدة الدرقية

يعد خمول الغدة الدرقية، من أسباب برودة الأطراف، بسبب نقص إنتاج بعض الهرمونات التي تؤثر على عملية التمثيل الغذائي، ما يسبب الشعور ببرودة الأطراف.

الاضطرابات العصبية

تعمل الاضطرابات العصبية على الشعور بتلك المشكلة، التي حلها في بعض العلاجات المنزلية السريعة، مثل ارتداء الجوارب، بالإضافة إلى حمامات القدم الدافئة.