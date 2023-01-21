الامارات | «إكسبوجر 2023»: مصورو «ناسا» يكشفون قصصاً مدهشة ويعرضون صوراً لم تُنشر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخصص المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» في دورته الجديدة قسماً خاصاً لنخبة من خبراء تصوير الفضاء في العالم، حيث يستضيف عدداً من المتخصصين في تصوير مهام وبعثات وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، لمنح الجمهور والمبدعين المشاركين وكل المهتمين بعلوم الفلك فرصة للتعرف إلى كيفية التقاط صور النجوم والكواكب.

ويتيح المهرجان، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في الفترة من 9 - 15 فبراير المقبل بـ«مركز إكسبو الشارقة»، الفرصة أمام خبراء تصوير بعثات «ناسا»، ليرافقوا جمهور «إكسبوجر» في رحلة عبر الزمان والمكان، ويكشفوا خلالها قصصاً مدهشة لرواد الفضاء وإنجازاتهم في التاريخ البشري، مع التعرف إلى الرؤى والتقنيات والتكنولوجيا المستخدمة لالتقاط الصور الفضائية.

ويؤكد «إكسبوجر» للجمهور أن الفضاء ليس نهاية حدود العالم، بل نقطة الانطلاق نحو عوالم بلا حدود، فمع استضافته لنجوم وخبراء وكالة «ناسا»، ستقدم الدعوة لجميع الزوار للانضمام إلى رحلات استكشاف الفضاء الخارجي، مع توفير تجربة تعليمية لهم توسع آفاق مداركهم ومعارفهم حوله، بالإضافة إلى مشاهدة مجموعة من المعارض الحصرية، وحضور الحوارات الملهمة والجلسات النقاشية والندوات والجولات وحفلات توقيع الكتب التي يشهدها المهرجان.

ويعطي معرض «إعادة إحياء صور أبولو» للزوار فرصة التعرف إلى أعمال آندي سوندرز، المؤلف والكاتب البريطاني المتخصص في العلوم، باعتباره واحداً من أشهر خبراء ترميم وتحسين صور بعثات ومهام وكالة «ناسا» في العالم، حيث استخدم سوندرز التكنولوجيا الحديثة لتحسين صور الفيلم الأصلي الذي صورته وكالة «ناسا» لبعثات «أبولو»، الذي يحتفظ به «مركز لندون بي جونسون للفضاء» في مدينة هيوستن الأميركية.

وعمل سوندرز على تحسين مجموعة من الصور تتضمن صورة لم تُعرض من قبل لرائد الفضاء الشهير نيل آرمسترونغ بعد وصوله إلى سطح القمر، وتفاصيل الحياة على المركبة الفضائية أبولو 13، مقدماً رؤى وتفاصيل جديدة بقيت سراً على مدار 50 عاماً، وسيتمكن الزوار من مشاهدة صور بعثات «أبولو» إلى الفضاء بأعلى جودة ودقة تم إنتاجها حتى اليوم لفهم أهميتها التاريخية.

ويتضمن معرض «ما وراء الرحلة» للمصور دان وينترز خلال إكسبوجر، سلسلة من الصور التي التقطها على مدار سنوات عدة لتوثيق برامج الرحلات الخارجية لرواد الفضاء في وكالتي «ناسا» و«روسكوزموس»، حيث يغطي المعرض كل جوانب تلك البرامج ابتداءً بالمراسم الضخمة لإطلاق الصواريخ التي تحمل المركبات الفضائية، وانتهاءً بأدق تفاصيل استكشاف الفضاء.

وفي معرض بعنوان «روّاد ناسا (STS-72)» يقدم جون آنغرسون، سلسلة من الصور لتحضيرات واستعدادات رواد فضاء «ناسا» لمهمتهم في عام 1996، مقدماً نظرة شاملة عن التدريب الصارم والالتزام التام الضروريين لاستكشاف الفضاء، بجانب الصداقة التي جمعت رواد الفضاء وسط أجواء التعاون والعمل الشاق.

حوارات ملهمة

يدير تشيب دوهرتي حواراً ملهماً بعنوان «توثيق الوقت في الفضاء»، مغطياً تاريخ ومستقبل برنامج الفضاء الأميركي، كما يشارك جون آنغرسون تجربته في صور البورتريه لرواد الفضاء، فيما يعرض آندي سوندرز كيفية استخدام التكنولوجيا الرقمية الحديثة لبث الروح في صور أفلام وكالة «ناسا» وتحسينها بأعلى جودة ممكنة، في حين يناقش دان وينترز تغطية الرحلات الخارجية لرواد الفضاء مع التركيز على برنامج أرتيمس.

حفل توقيع «صور أبولو»

يستضيف «إكسبوجر» حفل توقيع كتاب «إعادة إحياء صور أبولو» للمصور آندي سوندرز، متيحاً لعشاق الفضاء وجامعي فنون الصور الفضائية فرصة لقائه والحصول على نسخة موقعة من كتابه، الذي يتضمن 400 صفحة من الصور الفوتوغرافية لمهام وبعثات «أبولو» إلى القمر.