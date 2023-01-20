طريقة عمل البيتزا بدون فرن في 10 دقايق.. طعمها زي المحلات وبتكلفة أقل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الكثير من السيدات، خاصة ربات المناول عن طريقة عمل البيتزا بدون فرن، فهي واحدة من طرق تحضير أفضل وأشهى المعجنات في المنزل، بدون تكاليف عالية، في ظل ارتفاع أسعارها بالمحلات، فضلًا عن مذاقها المميز.

طريقة عمل البيتزا بدون فرن

يمكن عمل البيتزا بدون فرن بخطوات سريعة وسهلة بدون خميرة، ويقدم لكِ مطبخ «هن» الطريقة لتحضيرها، بمكونات بسيطة وفي 10 دقائق فقط.

مكونات البيتزا بدون فرن:

ـ 2 كوب إلا ربع من الدقيق.

ـ ربع معلقة صغيرة ملح.

ـ 3 ملاعق كبار من الزبادي.

ـ 2 ملعقة كبيرة من الزيت.

ـ نصف كوب ماء دافئ أو أقل أو حسب احتياج الدقيق.

مكونات صلصلة البيتزا:

ـ 2 ملعقة ونصف كبيرة من الكاتشب.

ـ 2 ملعقة كبيرة من صلصة معجون طماطم.

ـ نصف معلقة صغيرة من الثوم المفروم.

ـ نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ـ ملعقة صغيرة من الزيت.

ـ ملعقة صغيرة من السكر.

ـ نصف كوب ماء ساخن.

حشوة البيتزا:

ـ فلفل رومي شرائح.

ـ طماطم شرائح.

ـ سوسيس.

ـ جبنة موتزريلا.

ـ زيتون أسود مخلي.

طريقة عمل البيتزا بدون فرن

• أولًا حضري عجينة البيتزا، اخلطي في بولة كبيرة الدقيق مع الملح والزبادي، ثم ضيفي الزيت واخلطيهم جيدًا.

• ضيفي نصف كوب من الماء الدافئ، واعجني المكونات جيدًا، حتى تصبح العجينة متماسكة وطرية، ثم ادهني العجينة بالزيت، وغطيها بفوطة، واتركيها لمدة 10 دقائق.

• لتحضير صوص البيتزا، ضعي بولة الصلصة مع الكاتشب، وفصين ثوم مفرومين، ثم ضيفي الملح والسكر والزيت، ونصف كوب من الماء الساخن، وقلبيهم جيدًا.

• قسمي العجينة إلى جزئين، وافرديها على رخامة مرشوشة بالدقيق.

• في طاسة ساخنة مدهونة بقليل من الزيت على النار، افردي العجين ومرري الشوكة عليها، حتى تصبح هشة، ولا يتغير حجمها، ثم اتركيها حتى تأخذ اللون الذهبي، وقلبيها على الجانب الآخر حتى تنضج.

• ضيفي صلصلة البيتزا على العجين، ثم الفلفل الرومي وشرائح الجبن وزيتون أسود وطماطم مقطعة شرائح مع السوسيس، ثم ضيفي الجبنة الموتزاريلا، وغطي الطاسة، واتركيها حتى تنضج.

• ارفعي الطاسة من على النار، وقطعي البيتزا وقدميها.