آخر لحظات في حياة السعودي عزيز الأحمد بعدسة صديقته.. ما سبب الوفاة الحقيقي؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

كشف يزن الأسمر، صانع المحتوى وصديق اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد، سبب وفاته، في مقطع فيديو جديد، ظهر خلاله وحيدًا دون صديقه للمرة الأولى، إذ بدت عليه ملامح الحزن والأسى وهو ينعيه، كاشفًا عن عمره الحقيقي وسبب الوفاة، فضلًا عن لحظاته الأخيرة، التي وثقتها أيضًا رفيقته البلوجر اللبنانية جنيفر جوني ضو، إذ نشرت عبر حسابها بموقع «تيك توك»، صورا ترصد آخر ظهور له، ولحظات ما قبل الرحيل.

سبب وفاة عزيز الأحمد

وأكد يزن، أن اليوتيوبر عزيز الأحمد، لم يكن يعاني من أمراض تسبب الوفاة، وأنه توفى في عمر 23 عاما، بسبب أزمة قلبية، قائلًا: «عزيز مكانش فيه حاجة، وكان كويس وصحته كويسة، لكن اللي حصل أزمة قلبية، وحاولنا إنعاشه بالمستشفى، لكنه كان توفى بالفعل».

آخر لحظات في حياة عزيز الأحمد

عن اللحظات الأخيرة في حياة اليوتيوبر السعودي، أكد صديقه يزن الأسمر، أنه طلب منه الاستحمام في الساعة الـ5 صباحًا: «قلتله برد عليك وتمرض، قالي لا أمانه عليك، وفعلا ساعدته ولبسناه، وقرأ أذكار ونام، ولكن الظهر كان الله يرحمه».

وتابع: «روحنا المستشفى وعملوا انعاش، لكنه كان رحل، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة»، كاشفا وصية عزيز الأحمد الأخيرة: «قالي لو مُت ادفني عند أهلي».

وتوفى مساء أمس، اليوتيوبر السعودي الشهير عزيز الأحمد، في العقد الثالث من عمره، وهو من مقدمي المحتوى الفكاهي، وشبهه رواد التواصل الاجتماعى باليوتيوبر التركي كوكسال بابا.

كيفية تجنب الإصابة بحالة عزيز الأحمد

كان الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أوضح من قبل عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، أعراض الأزمة القلبية، التي من أبرزها الشعور بكحة شديدة، وخفقان متسارع في ضربات القلب بطريقة غير منتظمة، ويبدأ الشخص يشعر بالدوار، ويكون أمامه 10 دقائق فقط، قبل أن يفقد الوعي.

ونصح من يتعرض لمثل هذه الأزمة، أن يأخذ نفسًا عميقًا «شهيق»، وبعد ذلك يكح كحة قوية وعميقة، وتكرر تلك العملية كل ثانيتين، حتى وصول شخص للمساعدة، أو عودة انتظام ضربات القلب مرة أخرى، إذ يعمل توصيل الأكسجين للرئتين بشكل جيد، وتساعد الكحة في جعل الدم يسري بشكل صحيح، وبالتالي يتمكن المريض من الوصول للمستشفى، دون أن تدهور الحالة أكثر.