لمسة أنيقة من موديلات معاطف الفرو التي تحتاجين لها في الشتاء

معطف الفرو هو بديل أنيق للمعطف الرياضي المنتفخ والذي أدخله المشاهير أصحاب الذوق الرفيع بالفعل في خزانات ملابسهم، تم اختيارها لأسباب مختلفة: شخص ما مقتنع بأن معاطف الفرو أكثر دفئاً من السترات الشتوية وشخص ما يحب النماذج الضخمة الرائعة التي يمكنك لف نفسك بها ويعتقد شخص ما أن مثل هذه الملابس الخارجية تبدو باهظة الثمن وأنيقة.

لهذا نعرض لكِ زنواع المعطف الأنيقة التي يمكنك أن تختاري منها ما يناسب ذوقك وستايلك.

معطف فرو طويل

أصبح معطف الفرو الطويل الضخم أمراً ضرورياً هذا الشتاء، إنه متعدد الاستخدامات ليس فقط بسبب قصته ولكن أيضاً بسبب الألوان التي تتيح لكِ العثور على معطف الفرو الذي تحلمين به.

اختاري نموذجاً أحادي اللون بظلال فاتحة أو إذا كنتِ مستعدة لتجربة شيء جديد، فابحثِ عن الخيارات المنقوشة.

نحب أيضاً معطف الفرو الطويل لبساطة تصميمه فمن السهل ارتدائه مع الفساتين والتنانير والسراويل وموديلات مختلفة من الأحذية.

معطف فرو مع وبر طويل

لا تجرؤ كل فتاة على ارتداء مثل هذا النموذج، لذلك تقدم بعض الشركات موديلات لمن يرغبون في تجربته، مع معطف فرو طويل الشعر.

يشبه معطفاً كلاسيكياً متطوراً مع ياقة إنجليزية، أو مع طية صدر السترة والأصفاد بالفرو.

بالنسبة لأولئك الذين هم على استعداد للتألق ويكونون مشرقين في العام الجديد، فإن معطف الفرو المصنوع بالكامل من الوبر الطويل مناسب.

عند ارتدائها ستشعر بمذاق الحفلة وكيف يمكن أن يكون الأمر بخلاف ذلك في الشتاء؟

معطف فرو قصير

أصبحت الموديلات التي تم اقتصاصها أساس خزانة الملابس الشتوية في نظام درجة الحرارة الإيجابية، عندما لا تحتاجين إلى الاختباء من الصقيع وهناك فرصة لإظهار ليس فقط ملابسك الأنيقة أسفل المعطف ولكن أيضاً حذائك المفضل.

في موسم شتاء 2023، أعاد المصممون التفكير في معطف الفرو القصير، مكررين هذه التصميمات في الموديلات المبطنة مع حزام والمنفوخة مع السحابات والسترات الكلاسيكية مع الياقات الجلدية المنسدلة.

ارتديها مع التنانير القصيرة أو البنطلون الضيق مع أحذية جلدية.

معطف فرو مطبوع

تم إنشاء الطباعة لأولئك الذين يشعرون بالملل من خزانة الملابس الأساسية والبسيطة.

العناصر الكلاسيكية ذات الأنماط الزاهية تجعل الفتاة تبرز وتغير مظهرها.

يمكن أن يكون معطف الفرو المطبوع أحد العناصر المثالية بين الملابس الشتوية، فليكن تقليداً بنقش الحيوانات أو قلوب رومانسية بدرجات زرقاء وردية ناعمة، مثل.

عند ارتداء مثل هذا النموذج، ستلاحظيم كيف ستغير هذه التصميمات مظهرك بطريقة جديدة.

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