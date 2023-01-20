أفضل أحذية رياضية للرجال موضة 2023

بغض النظر عن وقت السنة، أصبحت الأحذية الرياضية هي النمط المفضل للأحذية في جميع أنحاء العالم. لم يتم إنتاجها فقط في مجموعة من الأساليب والأحجام والألوان، لكنها أيضاً متنوّعة جداً، مما يعني أنه يمكن مطابقتها مع أي أسلوب للملابس تقريباً. لكن كيفية تنسيق الحذاء الرياضي مع الملابس للرجال يعدّ أمراً بالغ الأهمية من أجل الحصول على الصورة الكاملة في عالم الأزياء بأناقة كاملة، لذلك لا تتردّد باعتماده مع ملابسك لمواكبة موضة 2023.

حذاء رياضي للرجل من اورالي Auralee



الحذاء الرياضي هو حذاء يستخدمه الرياضيون لممارسة النشاط البدني، وهو مختلف من ناحية التصميم والشكل عن العادي، لأنه يكون أكثر مرونة وراحة للرجل الرياضي. ويُطلق إسم الحذاء الرياضي على حسب نوع النشاط البدني الممارس، فهناك حذاء التدريب، حذاء الرمل، حذاء الجمباز، حذاء التنس وحذاء الجري... وثمة أنواع مخصّصة للاستخدام في المسطّحات العشبية ككرة القدم.

لا شكّ أن الأحذية الرياضية هي مزيج مثالي من الراحة والأناقة والوظيفة التي يدمجها الجميع تقريباً في تشكيلة أحذيتهم. على الرغم من تصنيفها على أنها حذاء رياضي، فقد تطوّرت إلى شيء أكثر أناقة وأهمية. في حين أن زوجاً رائعاً من الأحذية الرياضية يبدو رائعاً من تلقاء نفسه، إلا أن أفضلها يمكن أن يضيف لمسة إضافية إلى ملابسك خاصة مع توفر العديد من تصاميمها وموديلاتها التي تجمع بين الراحة والأناقة. إن عملية تنسيق الحذاء الرياضي مع الملابس تعتبر دليلاً قوياً على اهتمام الرجل بأناقته، فإن ما يعتبره البعض مكملًا للأناقة، يعتبر بالنسبة للبعض أهم حتى من الملابس نفسها، وبمرور الوقت تتغيّر موديلات الأحذية الرياضية، ولا يمكن أن تكتمل أناقة الرجل إلا من خلال الاختيار المناسب لأحذيته.

مع بداية كل موسم جديد تحاول ماركات الأحذية الرياضية تقديم تشكيلة متميّزة ومتنوّعة، من أجل أن تجعلها مناسبة لجميع الأذواق، فعليك أن تحدّد موديلات ملابسك حتى تتمكّن من اختيار تصاميم الأحذية التى يجب أن تركز عليها، وجعلها متناسقة مع ألوان الملابس، مع العلم أنه مؤخراً تحوّلت الأحذية الرياضية إلى أحذية مفضلة لمعظم الرجال حيث بإمكانهم أن يستوحوا الإطلالة الرياضية الأكثر تميّزًا وعصرية. ما رأيك بهذا الموديل المصنوع من الجلد، والذي طرحته علامة ديور مان Dior Men التى تتميّز بموديلات شهيرة في عالم الأزياء الرجالية خاصة الرياضية منها.



حذاء رياضي للرجل من ديور مان Dior Men



حذاء رياضي للرجل من فيليب بلين Philipp Plein

الأحذية الرياضية تناسب الأجواء الأكثر صخبًا، فيمكنك الاعتماد على الإطلالة بهذا الحذاء في الحفلات والسهرات، والذي يأتي بلون بني وأسود وأربطة باللون نفسه، ويمكن أن تستعين به في الإطلالات الرسمية، كما يوجد موديل آخر بالجلد الأسود الأشبه بالأحذية الكلاسيكية المدببة من الأمام، ويتلاءم مع المناسبات الرسمية وسهرات العمل لأنه لا يمكن ارتداء الأحذية الرياضية مع قواعد اللباس الصارمة التي تتطلب الرسمية، لكن يمكن ارتداء الأحذية الرياضية بشكل رائع في بيئة غير رسمية ولكن ما يحدث إذا كنت في مكان أكثر احترافاً، فقد يصبح الأمر صعباً بعض الشيء.

برزت الأحذية الرياضية 2023 بجميع الأشكال لدى معظم الماركات العالمية، وكلما كان التصميم مناسباً لكل الأوقات كان من الأسهل الانتقال من الملابس غير الرسمية إلى الملابس الكاجوال. لذلك يعدّ الجلد عالي الجودة والتصنيع المتميّز ضروريين إذا كنت تريد أن ينتقل حذاؤك الرياضي بسلاسة إلى مكان أكثر رسمية. ومثل أي حذاء آخر تمثّل الأحذية الرياضية الأناقة البسيطة، لهذا السبب ننصحك بانتعالها مع معطف شتوي أنيق على سبيل المثال أو مع سترة بقصّة حادة مقترنة مع بنطلون سبور قطني ناعم.

كان يسمح بالأحذية الرياضية في المكتب فقط في أيام العمل غير الرسمية، لكن غالباً ما يتم انتعالها اليوم في اجتماعات العمل أيضاً. وفقاً لدراسة أجرتها كلية هارفارد للأعمال، يميل الأشخاص الذين يرتدون ملابس غير رسمية إلى الظهور بمظهر أكثر ثقة، بما يتعارض مع بعض قواعد اللباس التي تشير إلى أنك لا تعتمد على اعتراف الآخرين بمظهرك. يرتبط اللون الأبيض بالخفة والنضارة، لذلك فلا عجب أن الأحذية الرياضية البيضاء تحظى بشعبية دائمة مع بنطال سبور بألوان زاهية.

وأخيراً لا عليك سوى معرفة مقاس قدميك من خلال قياس طول وعرض القدم لمعرفة المقاس الحقيقي لك في الأحذية الرياضية، والتعرّف على النوع الذي يناسبك، وبعد ذلك يمكن اختيار أفضل الأحذية الرياضية الرجالية 2023 لممارسة التمارين المختلفة.

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