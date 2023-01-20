زواج مريم كوكي وعزيز السعودي.. ما حقيقة الفيديوهات المتداولة بعد وفاته؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

زواج مريم كوكي وعزيز السعودي، من بين مجموعة المحاور، التي شغلت حيز كبير من الاهتمام حول العالم العربي، بعد إعلان وفاة اليوتيوبر صاحب الجنسية السعودية عزيز الأحمد، أمس، متأثرا بتدهور حالته الصحية، فما بين البحث عن هويته، ومرضه، وفيديوهاته، تحولت الدفة إلى حياته الخاصة وزواجه، مع انتشار العديد من المقاطع المصورة له، رفقة صُانعة المحتوى «مريم».

زواج مريم كوكي وعزيز السعودي

ارتبطت التساؤلات عن زواج مريم كوكي وعزيز السعودي، بتداول عديد من المقاطع، ترصد لحظات مختلفة بين اليوتيوبر الراحل والفتاة، إذ ظهرت بعض اللقطات الرومانسية، وتداول الهدايا بينهم في الكثير من المقاطع، التي انتهت بمقطع يرصد «كوكي» في غرفة أحد المستشفيات، والأخير يحمل طفل، ليرجح البعض أنهما متزوجان.

زواج مريم كوكي وعزيز السعودي

بالبحث عن حقيقة زواج مريم كوكي وعزيز السعودي، تبين أن الفيديوهات المتداولة، ليس أكثر من مقاطع تمثيلية على قناتهما بموقع «يوتيوب»، التي تنشر ضمن محتواها يوميات بين عزيز ومريم، يتخللها الكوميديا والسخرية كعادته.

تعليق صديقة عزيز الأحمد على وفاته

سيطر الحزن على إحدى صديقات عزيز الأحمد، تُدعى جنيفر ضو، إذ نشرت عبر صفحتها على «انستجرام»، بعد وفاته، فيديو يجمعهما سويا: معلقة عليه: «خلص الحكي، ليش فلت وتركتني، ليش رحت والله بحبك بحبك يا عمري، أنت سبب ضحكتي جواتي، عم بتعذب مخنوقة، رجعلي لو لحظة، أنا بعتذر اذا غلط بحقك، سامحني، يا ريت فيني ضمك وشمك وما فلتك رجاع، بترجاك كل العالم بتحبك ـنت ملاك، ـنت الحب وـنت حياتي يا ربي دخيلك».

ونشرت جنيفر، مجموعة من الصور والفيديوهات عبر خاصية «الاستوري»، لذكرياتها معه، وطلبت من متابعيها الدعاء له بالرحمة.