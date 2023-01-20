نصائح عند شراء الشبكة بعد انخفاض أسعار الذهب.. احذري الغش وبلاش فصوص

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بشرى كبيرة للراغبين في شراء الذهب، إذ تراجعت أسعاره في محال الصاغة، خلال تعاملات اليوم، مقارنة بالأيام الماضية، ما يشجع الإقبال على شراء المعدن الأصفر، خاصة بين الشباب المقبلين على الزواج، إذ سجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في مصر، مع نهاية تعاملات اليوم نحو 1780 جنيها، وعيار 18 سجل 1526 جنيها، وعيار 24 نحو 2034 جنيها.

وتسعى كثير من السيدات، لشراء الذهب والمعدن النفيس في حالة انخفاض سعره، على سبيل الاستثمار، للاستفادة من ثمنه عند المرور بضائقة مالية فيما بعد، كما يلجأ الشباب للشراء في الوقت المستقر، حتى لا يضطرون لدفع مبالغ كبيرة تفوق قدراتهم المادية، لكن هناك مخاوف من البعض خاصة عند شراء الشبكة، من دفع مبالغ كبيرة، عكس ما يتم الاتفاق عليه، وكذلك الخسارة عند البيع.

نصائح عند شراء الشبكة

قدم ناجي فرج، عضو شعبة الذهب ومستشار وزير التموين لشؤون الذهب، مجموعة من النصائح عند شراء الذهب، حتى لا يتعرضن لخسارة كبيرة، إذ قال: «هناك بعض المحال تقوم ببيع الذهب الصيني، على أنه حقيقي وبأسعار كبيرة، كونه مطلي بنفس لون الذهب، وهو ما يعرض البعض لخسارة كبيرة، وبالتالي يجب التأكد من وجود الدمغة على الذهب، وعدم شراء أي قطعة بدونها، حتى لا تقع في فخ التجار معدومي الضمير».

ابتعدوا عن الذهب المشغول بفصوص

وأضاف عبر «هن»، أنه «يُنصح عند شراء الذهب والشبكة، الابتعاد عن الفصوص، كون بعض التجار يخفضون السعر، بسبب وجودها، لذا يجب التأكد من الكتابة في الفاتورة، أنها تدخل في البيع، للحفاظ على الحق، مع الحرص على على شراء دبلة فخمة ومبهرة للأنظار، كونها من أساسيات الشبكة».