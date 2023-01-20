طرق سهلة للتخلص من الوزن الزائد.. عليكي بالجبنة القريش والصيام المتقطع

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر الوزن الزائد من المشاكل التي تعاني منها الكثير من السيدات، خاصة في فصل الشتاء، إذ يكثر تناول الطعام فيه ليلاً بسبب زيادة ساعات الليل والقلق، لذلك نشر مجموعة من الباحثين، أسهل طرق للتخلص من الوزن بفضل اتباع مجموعة من النصائح التي تحد من الشعور بالجوع كثيرا، كما تساعد في حرق السعرات الحرارية في الجسم.

ونستعرض أسهل طريقة للتخلص من الوزن، بحسب دراسة نشرتها إحدى الجامعات البريطانية تحت اسم «التغذية المقيدة بالوقت»، المعروفة أيضا باسم «TRE»، التي تؤدي إلى تأثيرات إيجابية على نشاط الجينات.

أسهل طريقة للتخلص من الوزن

وفقا لدراسة أجراها، مجموعة من الباحثين لحل مشكلة الوزن الزائد، تحت اسم التغذية المقيدة بالوقت، كانت النتيجة أن ما يقرب من 80% من جميع الجينات أظهرت أداء أفضل تحت تأثير TRF في نسيج واحد، كما أن تلك الجينات جعلت الباحثين يرجحون أن الأبحاث المستقبلية يمكن أن توجه استخدام أسلوب TRE لعلاج حالات المرض المختلفة لدى البشر، وفقا لما نشره موقع «Cell Metabolism»

ظهرت تأثيرات تناول الطعام في توقيت محددة على 22 نوعا مختلفا من الأنسجة في جميع أنحاء الجسم، بما يشمل القلب والرئتين والكبد والدماغ والأمعاء، قالت الدكتورة شيرين چيجتفيج، أخصائية التغذية والباحثة التي تدرس في جامعة بريدچبورت في ولاية كونيتيكت: «تناول الطعام المقيّد بالوقت هو شكل شائع من الصيام المتقطع IF، والذي يتضمن تناول الطعام فقط خلال ساعات محددة من اليوم والصيام لبقية اليوم»

دور الكربوهيدرات في التخلص من الوزن

من العوامل التي تساعد في التخلص من الوزن بسرعة هي الكربوهيدرات والتي على عكس الشائع يمكن أن تساعد في التخلص من الوزن الزائد ، كما أن الأشكال الأخرى من الصيام المتقطع IF أكثر صعوبة، وتشمل الصيام ليوم كامل بين الحين والآخر أو تقييد تناول السعرات الحرارية إلى حوالي 500 أو نحو ذلك كل يوم.

قال الباحث الرئيسي للدراسة، بروفيسور ساتشيداناندا باندا، الذي يشغل كرسي ريتا وريتشارد أتكينسون في معهد سالك للدراسات البيولوجية في لا چولا بكاليفورنيا: «أسلوب التغذية المقيد بالوقت TRE يحد من تناول السعرات الحرارية لفترة محددة ومنتظمة من الوقت كل يوم، ويترك فترة زمنية تتراوح ما بين 12 إلى 18 ساعة دون تناول أي مغذيات»، كما أنه لا يوجد حد واضح لاستهلاك الطاقة أثناء ساعات الأكل، لذلك يسمح نظام TRE باستهلاك المياه في أي وقت دون قيود، بل إنه في بعض الحالات، يُسمح بالمشروبات غير ذات السعرات الحرارية العالية مثل الشاي غير المحلى أو القهوة غير المحلاة.

الفوائد الصحية للنظام الجديد

قال بروفيسور «باندا»: «ثبت علميا أن تناول الطعام المقيّد بالوقت يمنع العديد من الأمراض أو يساعد على التعايش معها أو بشكل أفضل أو الشفاء منها في بعض الحالات، والتخلص من الحساسية المفرطة تجاه الجلوكوز، ومقاومة الأنسولين، وارتفاع ضغط الدم، وعسر شحميات الدم، ومرض الكبد الدهني وغيرها من الأمراض والالتهابات المزمنة، واضطرابات النوم».

أطعمة تساعد في التخلص من الوزن بسهولة

من الأطعمة التي أثبتت فعاليتها في انقاص الوزن الجبنة القريش، ذلك لأنها تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية الصحية وتختلف فوائدها وفقًا لمستويات الدهون المستخدمة بها، قال الدكتور عمر ناجي، استشاري التغذية العلاجية، لـ«هُن»:«تحتوي الجبنة القريش على نسبة عالية من البروتين، الذي يعمل على الشبع وخفض الشهية لفترة زمنية طويلة، ذلك بسبب حمض اللينوليك الذي يعمل على زيادة عملية حرق الدهون في الجسم».