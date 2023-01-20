طريقة عمل البطاطس المقلية بدون زيت.. خطوات سريعة وسهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البطاطس المقلية بدون زيت، يمكن عملها في البيت بطريقة سهلة وسريعة وصحية، للحصول على نفس الطعم والنتائج، فيما يلي على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل البطاطس المقلية في الزيت، توفيرا للمجهود والزيت، ويمكنك تحضيرها على مائدة الغذاء والعشاء وكذلك الإفطار، ويمكنك تقديمها كذلك مع مختلف أنواع الصوص.

طريقة عمل البطاطس المقلية بدون زيت

وتأتي طريقة عمل البطاطس المقلية بدون زيت كالتالي:

4 ثمرات بطاطس

ماء مغلي

ربع كوب خل

ملح (على حسب الرغبة)

طريقة تحضير البطاطس المقلية بدون زيت

- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

- تغسل ثمرات البطاطس بالماء الجاري حتى نتخلص من أي شوائب عالقة بها ثم تجفيفها.

- نقشر حبات البطاطس ثم نقطعها لأصابع متوسطة الحجم أو على حسب الرغبة.

- نحضر وعاء نملؤه بالماء ثم نضيف له الملح والخل، ونتركه على النار حتى يغلي.

- نضيف أصابع البطاطس للماء المغلي ونتركها فيه لمدة ثلاث دقائق.

- نرفع أصابع البطاطس من الماء إلى مصفاة ونتركها حتى تتخلص من الماء وتبرد.

- نحضر صينية ونقوم بتبطينها بورق الزبدة، ثم نرص على الصينية.

- ندخل صينية أصابع البطاطس للفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج أصابع البطاطس.

- الآن نستطيع تقديم البطاطس كطبق جانبي بجانب أي وجبة على حسب الرغبة.

سر نجاح البطاطس المقلية بدون زيت

لا تترك البطاطس لتسلق لفترة طويلة وإنما فترة قصيرة فقط بمجرد النضج.

يجب أن تترك لتبرد تماما بعد السلق ثم نكمل باقي الخطوات.

البطاطس المقلية بدون زيت صحية تماما لمتبعي الدايت وللأطفال والأسرة لخلوها من كميات كبيرة من الزيوت.