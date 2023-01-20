أخصائي تغذية يوضح أرخص مصادر للبروتينات: اعتمديهم في أكلاتك اليومية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تناول البروتينات مهم ومفيد، إذ أنه يمد الجسم بالصحة، وقد تحتار الأمهات كل يوم في ماذا تطهي من البروتينات، اعتقادًا أن مصادر البروتين الصحية مكلفة، في الوقت الذي يوجد بعض مصادر البروتين قليلة الثمن، ومن مصادر البروتين الطبيعي، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» مصادر البروتين رخيصة الثمن لتعمديها في أكلاتك كل يوم.

قال الدكتور محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«هُن» إن تناول البروتين لصحة أفضل يتمثل في تحديد مصادر البروتينات التي تناسب التفضيلات الغذائية والأهداف الصحية، بالإضافة إلى الأسعار المناسبة لكل أسرة مع الوصفات التي تحتوي على البروتين: اعتمديهم في أكلاتك اليومية.

وقدم أخصائي التغذية العلاجية، أرخص مصادر للبروتين بديلة عن المصادر المتعارف عليها، وقسمهم كالتالي:

مصادر بروتين قليلة الثمن

البقوليات:

- الفاصوليا

الفاصوليا بأنواعها هي واحدة من أكثر أشكال البروتين النباتي الملائم للجسم، كما أنها بديلة لقطع اللحم.

- اللوبيا

هي إحدى الأطعمة غنية بالبروتين، وهي صحية ومليئة بالمغذيات.

- العدس

إذ أن به كمية كبيرة من الفوائد التي تمد الجسم بالطاقة.

- الترمس

فهو مصدر جيد للبروتين، ويساهم في إمداد الجسم بالكمية المناسبة من البروتين.

- بذور الكتان

إضافتها إلى الطعام تزيد نسبة البروتين في الجسم.

الخضراوات:

- القرنبيط

من الوجبات القويه الغنيه بالفيتامينات والمعادن والبروتينات ومضادات الأكسدة.

- البروكلي

يعد البروكلي غني بالمواد المضادة للأكسدة والتي تحمي الخلايا من التلف.

- الفول الأخضر:

يعد الفول الأخضر من ارخص مصادر البروتين، إذ أن يحتوي كوب واحد على كمية جيدة من البروتين.

عناصر الكالسيوم:

- الجبنة القريش

من منتجات الألبان منخفضة السعرات الحرارية والغنية بالبروتين.

- الحليب

مصدر متعارف عليه إنه غني بالبروتين لما به من مغذيات للجسم.

البروتينات غير مرتبطة بالدهون

أكد «عفيفي»، أن هناك العديد من أرخص مصادر البروتين التي تناسب الأنظمة الغذائية والميزانية، ويجب أن تعي ربات المنزل أن كمية البروتين في النظام الغذائي غير مرتبطة بالدهون، فالخضراوات وعناصر الكالسيوم السابقة لها فوائد صحية عديدة وتساعد أيضًا على إمداد الجسم بالبروتين، بالإضافة إلى الشعور بالشبع.