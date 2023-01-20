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طريقة تسريحة «كعكة الدونات».. صففي شعرك بأسلوب أنيق

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تسريحة الشعر

«كعكة الدونات» واحدة من التسريحات الرائعة خلال فصل الشتاء، والتي تليق بكافة المناسبات في الليل والصباح، وفي التقرير التالي نستعرض طريقة عملها، فهي متعددة الاستخدامات لا تستغرق أكثر من 5 دقائق لربطها، وقد أصبحت تصفيفة الشعر هذه مفضلة لدى الكثيرين لأنه يمكنك تجربتها وإضافة لمسة فريدة إليها.

ووفقا لموقع ستايل كريز، فإن تسريحة «كعكة دونات»، تكون كالتالي:

نصائح عن عمل تصفيفة شعر كعكة الدوناتس

شكل الوجه: تبدو كعكة الدونات العلوية رائعة على الوجوه البيضاوية لأنها تحدد عظام الوجنتين وتظهر على ملامحك.

طريقة التصفيف: فكي تشابك الشعر قبل ربطه في كعكة دونات لمنع تلف الشعر وتقصفه.

الاحتياطات: تجنبي إبقاء شعرك مربوطًا في كعكة دونات (أو أي كعكة) لفترة طويلة لأنها قد تسبب تكسر الشعر.

ملمس الشعر: كعكة الدونات مثالية لجميع أنواع الشعر تقريبًا، ولكن إذا كان شعرك مجعدًا أو كثيفًا للغاية، فاستخدمي بعض جل الشعر.

توكة الدونات: تأكد من أن توكة كعكة الدونات المرنة قوية وغير مهترئة، خلاف ذلك، سوف تبرز مرونة الكعكة التالفة وتدمر الكعكة.

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خطوات التسريحة بالضفائر

اصنعي تسريحة ذيل حصان كما تفعلين عادةً.

خذي جزءًا من الشعر من ذيل الحصان واصنعي ضفيرة من 3 خصلات.

اصنعي كعكة دونات أساسية.

ثم خذي الضفيرة التي صنعتها سابقًا ولفيها حول الكعكة.

أمني الضفيرة باستخدام دبابيس الشعر ورش بعض رذاذ التثبيت.

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تسريحة الشعر الكلاسيكية

مشطي شعرك وقسميه من المنتصف.

افصلي جزءًا من الشعر من كلا الجانبين ومشطي بقية الشعر.

اصنعي ذيل حصان عاليًا في الخلف ثم اصنعي كعكة دونات.

يمكنك صنع كعكة الدونات بوضعها على ذيل الحصان، ثم فرش الشعر عليها من الأاعلى وتصبيته بتوكة أخرى.

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خذي جزء الشعر من اليمين ولفيه على الجانب الأيسر من الكعكة.

خذي القسم الآخر وقم بتداخله فوق القسم المغلف بالفعل.

ثبتي شعرك باستخدام دبابيس الشعر.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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