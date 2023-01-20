الامارات | فيديو نادر من الغابات: كيف يتخلص حيوان الأيل من قرونه بحركة واحدة ؟! ( فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصد المغامر ديريك بورغوين لقطة نادرة وفريدة في الحياة البرية، حيث نجح في تصوير أيل لحظة تخلصه من قرونه.

وكان بورغوين الذي يهوى جمع قرون الحيوانات، في منطقة نائية بمقاطعة نيو برونزويك شرقي كندا، يرصد الحياة الطبيعية بطائرة من دون طيار، عندما رأى 3 من الأيائل بقرون كبيرة.

وتتبعت كاميرا مثبتة في الطائرة أحد الحيوانات، الذي توقف ثم بدأ يهز جسده فجأة وبقوة حتى أسقط قرنيه، في لحظة نادرة ومثيرة التقطتها الكاميرا

وقال بورغوين لصحيفة "غارديان" البريطانية: "هذا كان مستوى آخر. هذا يشبه اليانصيب عندما يتعلق الأمر بتصوير الحياة البرية. لا يمكن أن يكون الأمر أفضل من هذا".

ووفق "سكاي نيوز عربية" تخضع الحيوانات ذوات الحوافر، الشائعة شمالي أميركا الشمالية، إلى تغيرات جسدية مع حلول الشتاء، حيث يصبح الطعام نادرا ولتوفير الطاقة، يتخلص الذكور الأكبر سنا من القرون الثقيلة بشكل طبيعي عندما تنخفض درجات الحرارة، حيث ينمو زوج جديد من القرون في الربيع.

وعادة ما يعثر على قرون الحيوانات منتشرة على الأرض في الغابات عندما ينحسر الثلج، لكن لحظة سقوطها نادرة للغاية.

ويعمل بورغوين على جمع قرون الحيوانات من الأرض، وهي هواية شعبية مربحة في الولايات المتحدة وكندا، يمكن أن تجلب لصاحبها آلاف الدولارات.

وأضاف المغامر: "أنا أستمتع بوجودي في الغابة. إنه تمرين رائع، ومن الممتع تتبع الأيائل خلال الشتاء والبحث عن حظائرها في الربيع. كل واحد تجده يبدو وكأنه الأول".