الامارات | مشجع عراقي حاول الوصول للملعب سباحة لحضور نهائي "خليجي 25" ( فيديو )

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت مواقع عراقية وحسابات على منصات التواصل الإجتماعي مقطعاً مصوراً خلال الساعات الماضية لمشجع عراقي حاول دخول ملعب جذع النخلة سباحة لحضور مباراة نهائي "خليجي 25" التي أقيمت في مدينة البصرة جنوب العراق أمس.

وأظهر المقطع المشجع وهو يسبح لدخول الملعب إلا أن جهوده لم تكلل بالنجاح، حيث اعتقلته القوات الأمنية بعدما وصل إلى وجهته.

يأتي ذلك فيما تداولت وكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لمشجعين عراقيين يغرقون في الوحل خلال طريقهم إلى ملعب جذع النخلة لمتابعة المباراة النهائية لبطولة خليجي 25 بين العراق وعُمان.

وكشفت المشاهد أكثر من 150 ألف متفرج احتشدوا في محيط الملعب أملاً في الدخول إلى المدرجات في وقت امتلأ الملعب عن بكرة أبيه قبل ساعات من انطلاق المواجهة.

يشار أن تدافع المشجعين امس أدى إلى وفاة مشجع ووقوع العديد من الإصابات.