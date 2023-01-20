نصائح عند علاج دهون الكبد.. بينها ممارسة الرياضة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعاني الكثير من السيدات من الدهون المتراكمة على الكبد، والتي تسبب لهن معاناة في الحياة اليومية، الأمر الذي يشكل خطورة عليهن لأنه ليس مرضاً بل هو عرض لعدة أمراض أخرى.

في التقرير التالي يقدم «هُن» في التقرير التالي نصائح لعلاج دهون الكبد بالاعشاب الطبيعية في المنزل بعد استشارة الطبيب والتأكد من عدم خطورته.

علاج دهون الكبد

بالنسبة لعلاج دهون الكبد، نصح الدكتور مدحت خليل استشاري الجهاز الهضمي، في إحدى البرامج السيدات اللاتي يعانين من دهون الكبد قائلاً:«إذا كانت الدهون على الكبد بسبب السكر، فيجب عمل تحليل سكر صائم بعد الأكل بساعتين أو منحنى سكر، وإذا كانت تلك الدهون بسبب فيروس سي يجب أن يجري المريض تحليل إنزيمات الكبد»

قبل البدء في علاج دهون الكبد يجب أولاً معرفة سببها لأنها قد تكون عرضاً لأمراض أخرى، قال «خليل»: «ربما تكون دهون الكبد عرضا لزيادة الوزن أو تناول الوجبات السريعة أو تعاطي بعض أدوية الصرع على المدى الطويل، أو أنها نتيجة الإصابة بمرض السكر، وأحياناً تكون تلك الدهون مؤشراً على الالتهاب الناتج عن الإصابة بفيروس سي، تحدث أيضاً بسبب إنقاص الوزن السريع الذي يسبب زيادة الدهون على الكبد.

نصائح وعلاج طبيعي لدهون الكبد

لعلاج دهون الكبد يجب اتباع عدة النصائح التالية:

-تحدث دهون الكبد في بعض الحالات بسبب ارتفاع انزيمات الكبد، في هذه الحالة يجب قياس تلك الإنزيمات حتى يستطيع الطبيب تحديد إذا ما كانت تشحم كبدي عادي أو التهابي أو نتوئي.

- يجب ممارسة الرياضة وإنقاص الوزن بشكل طبيعي لأنها أفضل علاج للتخلص من دهون الكبد، ويليها تنظيم السكر إذا كان المريض يعاني من السكري، والابتعاد عن أنظمة الدايت التي تعمل على إنقاص الوزن بشكل سريع لأنها قد تزيد من نسبة الدهون على الكبد.

-عمل تحليل فيروس سي وقياس نسبة الكوليسترول ودهون الدم.

-عمل سونار لتحديد نوع الدهون، والمتابعة مع طبيب متخصص.

وصفات طبيعية لعلاج دهون الكبد:

اول الوصفات الطبيعية لعلاج دهون الكبد هو خل التفاح، والذي يمكن شراؤه على هيئة زجاجات من العطارين أو أقراص من الصيدلية، يعمل على إنقاص الوزن وتقليل نسبة الكوليسترول ودهون الدم، والتخلص من دهون الكبد والسموم الموجودة فيه.

الشاي الأخضر

يساعد الشاي الأخضر في علاج دهون الكبد، إذ يمكن أن تناول أوراقه الطازجة، بوضعها في كوب من الماء الدافئ، وشربه من 3 إلى 4 مرات يوميا ولكن يجب عدم غليانه لأن ذلك يفقده مواد «الكاتشينز» والمسؤولة عن إنقاص الكوليسترول والدهون الموجودة على الكبد.