9 خطوات لوضع المكياج في الشتاء.. استخدمي كريم أساس جل

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

هل سئمتِ من اتجاهات الماكياج القديمة والحالية؟ نظرًا لأننا في فصل الشتاء، فيمكنك الاتجاه إلى ما يعرف بـ«مكياج الفتاة الباردة» أو هكذا يُطلق عليه بحسب الموقع الهندي «BOLDSKY» للإشارة لتطبيق مكياج للفتيات في ليالي الشتاء الباردة، والذي يعتمد على إبراز الملامح وليس تغيرها أو الاختلاف فيها.

كيف يمكن تطبيق مكياج الشتاء

وإليكِ عدة خطوات لتطبيق مكياج لفصل الشتاء، جاءت على النحو التالي:

-يُنصح باستخدام مرطب كريمي لإضفاء مظهر ممتلئ على بشرتك.

- استخدمي كريم أساس جل للحفاظ على الترطيب مع الحفاظ على مكياجك خاليًا من العيوب طوال اليوم، وإذا كانت بشرتك جافة، ضعي زيتً خفيفًا للوجه وقومي بتدليكه على البشرة قبل وضع المكياج.

- للحصول على مظهر منعش وخالي من العيوب، تخطي كريمات الأساس شديدة التغطية واستخدمي كريمات خفيفة الوزن أو مرطبات ملونة.

- بدلاً من استخدام الفرشاة، اختاري كريم أساس سائل خفيف ودلكي بشرتك بيديك.

-ضعي كريم الأساس السائل والكونسيلر على المناطق التي ترغبين في إخفائها للحصول على إشراق طبيعي المظهر.

- استخدام البلاشر الوردي مناسب للماكياج البارد، والذي يجب أن يوضع من تفاحة الخد باتجاه الصدغين ويلطخ على طول الجسر وطرف الأنف.

- يجب وضع الهايلايتر على عظام وجنتيك، لتقليد شكل حرف C تقريبًا من حاجبيك إلى أعلى نقطة، واستخدم قلم الكونتور لإبراز جسر أنفك.

- للحصول على مظهر جديد للعيون «سموكي»، استخدمي ظلال العيون الكريمية اللامعة على الجفن بالكامل وفي الزاوية الداخلية، وضعي الكثير من الماسكارا على رموشك للحصول على مظهر عين مميز وجذاب.

- تجنبي أحمر الشفاه غير اللامعة إذا كنت قلقة من تشقق الشفاه، يمكنك الحصول على لون مشبع يدوم طويلاً عن طريق تبطين شفتيك وتغطيهما بلسم شفاه ملون.