الامارات | مقيمون يشاركون في «ماراثون رحلة الهجن التراثية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت النسخة الرابعة من ماراثون رحلة الهجن التراثية لغير المواطنين التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بإقامة السباق الرئيس في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم وهو السباق الذي يتم إقامته سنوياً تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ويعكس الوجه المشرق لدولة الإمارات أرض التسامح والسعادة والأمن.

وحققت اليمنية ريم سالم المركز الأول في السباق على ظهر البعير «الشبابي» وحصلت على جائزة مالية قدرها 100 ألف درهم وجاءت بالمركز الثاني الصينية أليكسيس بفارق ضئيل على البعير «الخرم» وحصلت على 70 ألف درهم وبالمركز الثالث الفرنسية أودي على ظهر البعير «الشكيل» وحصلت على مبلغ 50 ألف درهم.

وقام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم بتتويج الحاصلات على المراكز الأولى بحضور عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وأكد بن دلموك أن إقامة هذا السباق بمراحله التمهيدية وحالياً السباق الرئيس وللعام الرابع على التوالي يعكس تراكم الخبرات التي ارتبطت بتدريبات المشاركين في رحلة الهجن سنوياً حيث أصبح لدى هؤلاء المقيمين القدرة والإمكانات اللازمة لقيادة المطية والمشاركة في هذا السباق ما يصب ضمن استراتيجية المركز لنشر وغرس التراث وإبرازه.