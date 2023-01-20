الامارات | 59 فناناً في معرض «الإمارات للفنون التشكيلية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت في الشارقة، أول من أمس، فعاليات المعرض السنوي لجمعية الإمارات للفنون التشكيلية في دورته الـ38 بمتحف الشارقة للفنون، بمشاركة 59 فناناً من الإمارات ومصر والسودان والعراق وسورية ولبنان وتونس وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا والهند وباكستان وغيرها.

وافتتح المعرض، الذي يقام برعاية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويستمر حتى 18 مارس المقبل، الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سموّ حاكم الشارقة، وبحضور سالم الجنيبي، رئيس جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، وعليا الملا، أمين متحف الشارقة للفنون، ونخبة من الفنانين والتشكيليين الإماراتيين والعرب والأجانب.

ويستمر المعرض السنوي لجمعية الإمارات للفنون التشكيلية في تجسيد ذاكرة تاريخية فنية جماعية تتجاور من خلالها الأجيال الفنية المختلفة، وتتجلى الفنون البصرية والرؤى الإبداعية.

كما سيشهد المعرض تكريم الفنانين: عبيد سرور ويوسف الدويك، والدكتورة نهى فران.