الامارات | جائزة «ملتقى ناشري كتب الأطفال» تستقبل طلبات الترشح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال عن فتح باب الترشح للدورة العاشرة 2023 من جائزة الملتقى لأفضل كتاب للطفل والتي تشمل ثلاث فئات هي: جائزة أفضل كتاب لفئة الطفولة المبكرة للفئة العمرية لما قبل (6) سنوات، وجائزة أفضل كتاب لفئة الطفولة المتوسطة للفئة العمرية من (7 - 11) سنة، وجائزة أفضل كتاب لفئة اليافعين للفئة العمرية من (12 - 16) سنة.

ويستمر تلقي طلبات الترشح حتى 28 فبراير المقبل، فيما تبلغ قيمة الجائزة 75 ألف درهم إماراتي، بواقع 25 ألف درهم لكل فئة، ويستهدف الملتقى بجائزته إحداث نقلة نوعية في مجال صناعة كتب الأطفال في المنطقة العربية، ودفع كتاب أدب الطفل إلى تبني موضوعات جديدة وهادفة تعزز القيم الحضارية والمجتمعية في نفوس الأطفال والناشئة، مع التركيز على اللغة العربية كوعاء فكري أصيل.

وتسعى الجائزة إلى التعريف بتجارب أعضاء الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال وإبراز دورهم في إثراء مكتبة الطفل في العالم العربي.

ويشترط للتقدم للجائزة أن يكون المتقدم عضواً في الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال، وأن تكون الكتب المقدمة للتنافس على فئات الجائزة حديثة، بحيث لا تتجاوز سنوات إصدارها الأعوام (2021، 2022، 2023)، وألا يكون الناشر قد فاز بجائزة الملتقى لعام 2022، وأن يكون الكتاب المرشح ورقياً وباللغة العربية وليس مترجماً إليها، وللاطلاع على المزيد من شروط وتفاصيل الترشيح يمكن زيارة موقع الملتقى: www.acbpub.gov.ae