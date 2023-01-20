الامارات | كيم كارداشيان تشتري قلادة الأميرة ديانا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشترت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان قلادة شهيرة ارتدتها الأميرة ديانا في مناسبات عدة، خلال مزاد نُظّم في لندن، على ما أعلنت دار سوذبيز للمزادات.

وارتدت الأميرة ديانا قلادة «عطالله»، وهي من تصنيع مصمّم المجوهرات البريطاني البارز جارارد في عشرينات القرن الماضي، خلال مناسبات عدة.

وبيعت القلادة لقاء نحو 202 ألف دولار خلال مزاد أُقيم في العاصمة البريطانية.

وأشارت دار «سوذبيز» إلى أنّ القلادة مصنوعة من الجمشت، وهو حجر كريم بنفسجي يشمل عدة أنواع من الكوارتز الأرجواني، اشتراه ممثل عن كيم كارداشيان.

وبيعت القلادة التي ارتدتها الأميرة ديانا في حفلة خيرية في لندن عام 1987، بمبلغ هو ضعف سعرها التقديري. وتتألف من ألماس بزنة 5.25 قراريط.

وأوضح كريستيان سبوفورث من دار سوذبيز في تصريح قبيل المزاد، أنّ «المجوهرات التي كانت تحوزها الأميرة ديانا أو ترتديها، ليست متوافرة بصورة كبيرة في سوق المزادات، وخصوصاً قطعة على غرار هذه القلادة المميزة».

وأضاف أن «هذه القلادة تؤشر إلى الثقة المتزايدة للأميرة ديانا في اختيار ملابسها ومجوهراتها في تلك المرحلة من حياتها».

وخلال حفلة «ميت غالا 2022» التي نظمها متحف متروبوليتان في نيويورك العام الفائت، ارتدت كيم كارداشيان (42 سنة) فستاناً اعتمدته مارلين مونرو عندما غنّت «هابي بيرثداي مستر بريزيدنت» للرئيس الأميركي الراحل جون كينيدي.