الامارات | فيلم ألماني يتصدر ترشيحات «بافتا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هيمن فيلم «آل كوايت أون ذي ويسترن فرونت» عن قصة جندي ألماني شاب خلال الحرب العالمية الأولى، على ترشيحات جوائز بافتا السينمائية البريطانية التي ستُوزع في 19 فبراير في لندن. وحصل الفيلم على 14 ترشيحاً، بينها عن فئة أفضل فيلم وأفضل مخرج للألماني إدوارد برغر، وفق القائمين على جوائز بافتا التي أعلنت عن الترشيحات أمس الخميس. ولم يحصد أي فيلم بلغة غير الإنجليزية هذا العدد من الترشيحات قبلاً، باستثناء فيلم المخرج أنغ لي «كراوتشينغ تايغر هيدن دراغون».