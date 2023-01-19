3 بدائل صحية وفعالة للقهوة للحصول على نشاط وحيوية بدون كافيين

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعطي القهوة بأنواعها المختلفة طاقة كبيرة في الصباح، ولذلك يلجأ لها الكثيرون لزيادة النشاط والمساعدة على اليقظة في الصباح، ولكن لها أضرار خاصة إذا جرى تناولها على الريق، وبمجرد أن ينتهى تأثير القهوة يبدأ الشخص في البحث عن فنجان آخر، ولذلك فإن أضرار القهوة تبدأ في الظهور بمجرد زيادة الجرعة.

بدائل الكافيين والقهوة الصحية

قالت دكتور نانسي رهناما، طبيبة باطنية وأخصائية تغذية إكلينيكية لشبكة CNBC الأمريكية إن هناك بدائل صحية وطبيعية يمكن الاعتماد عليها لليقظة، حيث أجرت بحثا حول أضرار كثرة تناول القهوة، واقترحت بدائل صحية إذا أراد الشخص زيادة الطاقة والابتعاد عن الاعتماد على الكافيين، فيما يلي 3 بدائل:

النوم: النوم الجيد لساعات طويلة 8 ساعات يوميا يغني عن الكافيين.

الطعام الصحي: تناول الأطعمة الصحية المليئة بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم في يومه والأسبوع كاملا، يساعده على الاستمتاع بالنشاط والطاقة.

تناول الماء: الجفاف الناتج عن قلة شرب الماء يؤدي إلى الشعور بالإعياء والتعب.

أضرار القهوة

وفي ذات السياق، تحدث الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، عن أضرار تناول القهوة في الصباح وعلى الريق، وأكد أنها تزيد من إفراز الحامض في المعدة، وبالتالي سيزيد معها الشعور بالحرقان، وهذا يكون للأشخاص العاديين، بينما الذين يعانون من مشكلات في المعدة، سيعانون من التهاب جدار المعدة، ومع تكرار الشرب على معدة خالية، سيؤدي إلى الإصابة بقرح في المعدة.