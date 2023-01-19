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سعر إطلالة جورجينا روريجيز صديقة رونالدو داخل مدينة الملاهي بالسعودية

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

جورجينا

غلبت اللحظات العائلية أكثر من الكروية على ظهور اللاعب البرتغالي العالمي رفقة صديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، منذ انتقاله إلى المملكة العربية ، عقب تعاقده مع نادي النصر السعودي، إذ يظهر اللاعب رفقة أسرته مرارًا وتكرارًا في العديد من التنزهات والجولات السياحية داخل العاصمة، وذلك للاستمتاع بالمناظر المبهرة والمناطق الترفيهية، وعلى رأسها مناطق موسم الرياض، فبين الحين والآخر يشارك اللاعب العالمي، لاعب السابق، الصور التي تجمعه بهم عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما تعيد صديقته هي الأخرى نشرها.

جورجينا ورونالدو في الملاهي

وكان آخر وأبرز الصور التي شاركها اللاعب البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو مع صديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريجز وأطفاله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أثناء قضاء وقت ممتع داخل مدينة الملاهي والألعاب مع أطفالهم، والتي أعادت الأخيرة نشرها أيضا وعلقت عليها باللغة الإسبانية قائلة: «كم جميلة هي مدينة الرياض».

ولفتت جورجينا الأنظار إليها كالعادة، بإطلالتها المختلفة، التي جمعت بين الأناقة والكاجوال لتلائم الحدث والمكان والزمان، فضلًا عن تسريحة الشعر العملية التي ظهرت بها.

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إطلالة جورجينا 

وتألقت عارضة الأزياء جورجينا رودريجز، بجاكيت «بليزر» أبيض، ممزوج باللون الأسود، مع «الأزرار» الذهبية المنقوشة، كما نسقت معها «توب أبيض برقبة عالية» مع البنطلون الجينز، وحذاء أسود برقبة. 

واعتمدت جورجينا على الشعر المرفوع، والمكياج المطفي بألوان النيود التي اعتادت عليه. 

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سعر إطلالة جورجينا 

واختارت جورجينا صديقة اللاعب كريستيانو رونالدو، الجاكيت من «Cayet» والذي وصل سعره إلى 465 يورو، أي ما يعادل 15038 جنيها مصريا. 

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