أسعار إطلالات أصالة وأحلام الأخيرة بعد ظهورهما بملامح شبابية

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

لفتت النجمتان الإماراتية أحلام والسورية أصالة، الأنظار خلال الفترات الأخيرة، بعد ظهورهما سويًا بلجنة تحكيم أحد البرامج العربية لمواهب الغناء، إذ ظهر كلٌ منهما بملامح مختلفة وصغيرة للغاية، إذ أصبحتا حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

إطلالتي أحلام وأصالة

وخلال الساعات القليلة الماضية، تصدر الثنائي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتهما في أحدث ظهور لهما، إذ ظهرت الفنانة السورية أصالة بإطلالة تشبه إطلالات فترة السبعينيات، مرتديةً فستانًا قصيرًا بنقشة الكاروهات باللون الرمادي، منفوش قليلًا مع تسريحة الشعر التي تعود لعقود قديمة، كما اعتمدت أسلوب مكياج مميز لعينيها، لتظهر بلوك العيون المفتوح بأسلوب عين القطة Cat Eyes.

بينما ظهرت الفنانة الإماراتية أحلام بإطلالة كلاسيكية، ترتدي فستانًا باللون الأزرق مميز بالـ«شراشيب»، مع الحذاء الأحمر برقبة طويلة، وشعر منسدل، ومكياج لامع وصارخ، فضلًا عن قطع الإكسسوارات الألماسية.

سعر إطلالتي أحلام وأصالة

وجاء سعر فستان الفنانة السورية أصالة، من توقيع «Dior» بـ4300 يورو، بما يعادل 138,329 جنيه مصري، بينما تألقت الفنانة أحلام بفستان من «Gucci» بسعر 16,188 دولار، بما يعادل 481,474 جنيه مصري.