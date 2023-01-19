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الامارات | وفاة اليوتيوبر السوري عزيز الأحمد..

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة اليوتيوبر السوري عزيز الأحمد.. والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غيب الموت اليوم الخميس، اليوتيوبر السوري، عزيز الأحمد، الذي اشتهر أخيراً بمقاطع فيديو كوميدية ويتابعه جمهور واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

ويبلغ عزيز من العمر 27 عاماً وهو من مواليد 1995 ويقيم في المملكة العربية .

ويعاني عزيز من مرض في الهرمونات أثر على النمو الجسدي له وقد كان يعاني من هذا المرض منذ ان ولد، وقد حاول ذويه علاجه ولكن كافة المحاولات لم تكلل بالنجاح.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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