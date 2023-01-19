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مرض اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد قبل وفاته أصابه منذ ولادته ويعاني منه كوكسال بابا

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القاهرة - سمر حسين - صحة

عزيز الأحمد

آثار خبر رحيل اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد، عن عمر ناهز 27 عاما، حزنًا بالغًا بين المتابعين وصُناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة جمهور «السوشيال ميديا» الذي تعلّق بشخصيته وطريقته الساخرة وملامحه.

ورحل اليوتيوبر وصانع المحتوى السعودي الشهير بعد معاناة مع مرض نقص النمو الذي لازمه منذ ولادته ولم يستطع الأطباء علاجه ليعيش به قبل أن يرحل عن عالمنا اليوم. 

مرض اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد

وعانى اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد، من مرض نقص النمو، وفقًا لموقع «العربية» الذي يعاني منه أيضًا اليوتيوبر التركي الشهير كوكسال بابا

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مرض اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد 

ومرض نقص هرمون النمو هو اضطراب ينشأ في الغدة النخامية، وهي الغدة الموجودة في قاعدة الدماغ التي تتحكم في توازن الهرمونات في الجسم، ويمكن أن تؤثر المشاكل في هذه الغدة على وظائف مختلفة، فضلا عن نمو الطول نفسه، ومنه نمو العضلات أو الأعضاء الأخرى، حتى أنها تؤثر على صحة الشخص الذي يعاني من هذا العجز في المستقبل، وفقا لما قاله الدكتور خوان دي ديوس، دكتوراه في التربية البدنية والرياضة ومستشار Clínicas Beiman لموقع «Saludeporte».

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مرض نقص هرمون النمو

وجاءت أعراض مرض نقص هرمون النمو، وفقًا لموقع «hopkinsmedicine» كالآتي:

النمو البطيء أو عدم النمو

قصر القامة

العطش الشديد

الصداع المتكرر 

يمكن أن تظهر تشوهات الوجه بسبب عيوب في الغدة النخامية.  

من هو اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد؟ 

هو أحد البلوجرز الشهيرين على السوشيال ميديا.

من مواليد عام 1995.

حاز على شعبية واسعة بسبب ملامحه المميزة.

عانى من التقزم 

أطلق عليه لقب عزيز 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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