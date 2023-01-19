50 نصيحة لحل مشكلة عدم ثقة ابنك في نفسه: «امدحيه أمام الناس»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعاني العديد من الأمهات خلال مراحل التربية المختلفة مع أولادهن بسبب مشكلة عدم الثقة بالنفس التي تغلُب على الكثير منهم، فبعض الأطفال يشعرون بالرهاب الاجتماعي، والخوف من الحديث أمام الأشخاص، أو حتى التعبير عن أنفسهم، كما إن الكثير منهم يعجز عن إدراك مواهبه وقدراته ويغفل عن مميزاته بسبب عدم الثقة بالنفس.

وعادًة ما تكون الثقة بالنفس أكثر ما يحرص الآباء على تنشئته في نفوس أطفالهم وتعزيز هذه الصفة لديهم بسهولة، لذا إليكٍ عدة نصائح لحل هذه المشكلة نهائيًا.

50 نصيحة لغرس الثقة بالنفس في شخصية طفلك

وكانت الدكتورة سهام حسن أخصائي الطب النفسي وتعديل السلوك، قدمت لـ«هن» من قبل، حلول لغرس الثقة بالنفس في شخصية الأطفال، إذ قدمت 50 نصيحة لتعليم طفلك الثقة :

1. عليكِ باتباع أسلوب المدح مع طفلك أمام الغير.

2. لا تجعلي طفلك ينتقد نفسه.

3. لابد أن تقولي له (لو سمحت).

4. لابد من معاملته كطفل وجعله يعيش طفولته.

5. ساعديه في اتخاذ القرار بنفسه.

6. علميه السباحة والياضات التي تعزز الثقة بالنفس.

7. اجعليه دومًا ضيف الشرف في إحدى المناسبات، وليس مُهمشًا.

8. اسأليه عن رأيه، واعملي به في أمر من الأمور.

9. اجعلي له ركنا في المنزل لأعماله واكتبي اسمه على إنجازاته.

10. ساعديه في كسب الصداقات، وكيفيى اختيار أصدقائه.

11. اجعليه يشعر بأهميته ومكانته وأن له قدرات مختلفة.

12.علميه الصلاة ومبادئ الإيمان بالله.

13. علميه مهارات إبداء الرأي والتقديم وكيف يتكلم ويعرض ما عنده أمام الناس.

14. علميه كيف يقرأ التعليمات ويتبعها.

15. اجعليه يضع لنفسه مبادئ وواجبات ويتبعها وينفذها.

16. علميه مهارة الإسعافات الأولية.

17. أجيبي عن جميع أسئلته.

18. لابد من الوفاء بوعدك له.

19. علميه مهارة الطبخ البسيط المناسبة لعمره.

20. عرفيه أهمية الدعاء.

21. علميه كيف يعمل ضمن فريق كبير.

22. شجعيه على توجيه الأسئلة.

23. اجعليه يشعر أن له مكانة بين أصدقائه.

24. أفصحي عن أسباب أي قرار تتخذيه.

25. كوني معه في أول يوم من أيام المدرسة معه.

26. اروي له قصصا من أيام طفولتك.

27. اجعلي طفلك يلعب دور المدرس وأنت تلعب دور التلميذ.

28. علمي طفلك كيف يمكن العثور عليه عندما يضيع.

29. علميه كيف يرفض ويقول لاء.

30. علميه كيف يمنح ويعطي.

31. أعطهي مالا يكفي ليتصرف به عند الحاجة.

32. شجعيه على الحفظ والاستذكار.

33. علميه كيف يدافع عن نفسه وجسده.

34. اشرحي له ما يسأل عنه من شبهات وشكوك في نفسه.

35. لا تهدديه على الإطلاق.

36. أعطيه تحذيرات مسبقة.

37. علميه كيف يواجه الفشل.

38. علميه كيف يستثمر ماله.

39. جربي شيئا جديدا له ولك في آن واحد.

40. علميه كيف يصلح أغراضه ويرتبها.

شاطريه أحلامه وطموحاته

41. شاطريه في أحلامه وطموحاته وشجعيه على أن يتمنى.

42. معرفته باختلاف الجنسين الذكر والأنثى من وحي الآيات والدراسة العلمية.

43. علميه القيم والمبادئ السليمة والكريمة.

44. علميه كيف يتحمل مسؤولية تصرفاته.

.45.امدحي أعماله وإنجازاته.

46. علميه كيف يتعامل مع الحيوانات الأليفة والرحمة بهم.

47 . اعتذرِ له عن أي خطأ واضح يصدر منك.

48. اجعلي له يوما فيه مفاجآت.

49. عوديه على القراءة كل يوم.

50. أخبريه أنك تحبيه وضميه إلى صدرك، فهذا يزرع فيه الثقة بنفسه.