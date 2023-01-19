كندية وكلبتها في جولة حول العالم بالموتوسيكل لجمع 100 ألف دولار لتمكين المرأة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على متن دراجة نارية تستكشف العالم، وتجوب الشوارع والطرقات مع كلبها «موكسي»، سافرت لأكثر من 90 دولة عبر أمريكا الشمالية والجنوبية والوسطى وآسيا وإفريقيا وأوروبا، هدفها اكتشاف العالم المحيط بها، وعادات وأسرار كل بلد عن غيرها، هكذا هو نمط حياة صانعة المحتوى والمحبة والعاشقة للسفر جيس ستون.

رحلة استكشافية في 90 دولة

قبل 10 أشهر، بدأت صانعة المحتوى الكندية الأصل جيس ستون، جولتها السياحية عبر دراجتها النارية مع كلبها «موكسي»، التي قررت أن يشاركها حياتها ورحلتها الاستكشافية لـ90 دولة، كما أنها واحدة من أشهر سيدات الأعمال في كندا، التي احتفلت بوصولها إلى المحيط المتجمد الشمالي بدراجتها مع راعيها الألماني الذي يبلغ وزنه 75 رطلًا، وهو الإنجاز الأول من نوعه مع كلبها، الذي يتواجد على ظهر دراجتها، وليس في عربة جانبية منفصلة أو مقطورة، وفق موقع «digitaljournal».

الكثير من الصعوبات والمعوقات، واجهت سيدة الأعمال الكندية، التي قررت التجول في شتى بقاع العالم بواسطة دراجتها النارية، التي روت كواليس رحلتها، قائلةً: «قيام شريك حياتي بتعليمي كيفية ركوب الدرّاجة النارية، ليس أفضل شيء، لكنه لم يكن صبوراً معي، وبعد عدة أعوام، انتقلنا إلى مكان آخر للعيش، وحينها أدخلت الكلبة موكسي إلى حياتي».

تسعى لتنمية مهارات الفتيات

تحاول الرحالة إلى جمع 100 ألف دولار لدعم وتمكين المرأة في المشاريع العالمية الخاصة بالفتيات، كما تواصلت مع منظمة «Girl Up»، التي تهدف إلى تنمية المهارات القيادية للفتيات: «رحلتي القادمة ستكون إلى المكسيك برفقة كلبتي الوفية أيضا، فلا أستطيع السفر بدونها، آمل أن يراني الفرسان الآخرون، والنساء، خاصة الفتيات الصغيرات يصلون إلى المحيط المتجمد الشمالي، وأن يكونوا مصدر إلهام للقيام بشيء كبير، شيء يخيفهم حتى يتمكنوا من النمو واكتساب الثقة كما فعلت».