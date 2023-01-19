ابتكار جرعات لتأخير الشيخوخة.. الشباب سيعود في 2028

القاهرة - سمر حسين - صحة

حلم دوام الشباب، غاية شبه مستحيلة يتمناها الجميع، لكن للعلماء دائما ما يكون لهم رأيا آخر، إذ يقود الدكتور نوح ديفيدسون كبير علماء شركة Rejuvenate Bio، مجموعة من الباحثين تستهدف تحقيق تلك الفرضية، من خلال دراسة أطلقت من مختبر كلية الطب جامعة هارفارد، حيث قرروا ابتكار جرعات لمنع وتأخير الشيخوخة البيولوجية، وكانت المفاجأة أن تلك الجرعات كانت لها أثرا إيجابيا على الفئران.

كواليس دراسة تأخير الشيخوخة

قال العلماء، إن الأمل بات كبيرا في تحقيق حلم تأخير الشيخوخة وتجديد الشباب، وإعطاء جرعات بأمان إلى البشر بحلول عام 2028، لاستكمال كل التجارب والدراسات حول تلك الجرعات، التي تم تجريبها بالفعل على الفئران، بحسب ما نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

الدراسة أعطت أمل كذلك في التخلص من أمراض الشيخوخة، مثل الزهايمر وتقليل الضعف العام وتحسين الصحة العامة والقلب وتعزيز صحة الرئتين، عن طريق تجديد الخلايا، والحفاظ عليها شابة.

ومن المتوقع أن تكون تلك الجرعات فعالة بنفس التأثير على البشر، وتعزز القدرة على الصمود ضد أمراض، مثل السرطان والخرف، من خلال جعلهم أصغر سنا من الناحية البيولوجية.

احتمالية طرح الدواء في 2028

أكد الباحثون احتمالية طرح هذا الدواء في عام 2028، مشيرين إلى أن إطالة عمر الإنسان تعني الاعتماد على الأدوية والعادات الصحية، وهو ما يعني زيادة عدد سنوات العيش بصحة جيدة، ومع التقدم في العمر يعاني كبار السن من أمراض الشيخوخة، وهو ما تستهدف الدراسة علاجه.