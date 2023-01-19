طريقة عمل السمك البلطي «صينية ومقلي».. سريعة وهتوفر في الميزانية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

السمك البلطي أرخص في أسعاره من اللحوم والدجاج، ويمكنك الاعتماد عليه في أكثر من يوم بالأسبوع، لتوفير الميزانية، بخلاف فوائده الكثيرة، وتتعدد طرق إعداده، لكن طريقة عمل السمك البلطي في الصينية، والمقلي، الأبرز، ونقدمها لكِ على خطى الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل السمك البلطي مقلي

المقادير:

كيلو سمك بلطي.

ثمرة فلفل أخضر مفرومة ناعمًا.

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

10 فصوص ثوم مفروم ناعمًا.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعمًا.

ملعقة صغيرة مسطردة.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملح وفلفل أسود.

دقيق أبيض.

زيت نباتي للقلي.

طريقة التحضير:

- نظفي السمك البلطي جيدًا من الداخل والخارج، ثم انقعيه في ملح وليمون ودقيق لمدة 30 دقيقة.

- في وعاء عميق، ضعي عصير الليمون والثوم والبقدونس والفلفل الأخضر والمسطردة والتوابل وقلبي جيدًا.

- شقي فتحات صغيرة في السمك بالسكين، ثم تبليه بالتتبيلة من الداخل والخارج وداخل الفتحات.

- ضعي السمك في الثلاجة لمدة 30–60 دقيقة قبل القلي.

- اخرجي السمك من الثلاجة، وضعيه في الدقيق من الجانبين.

- على نار متوسطة، اقلي السمك البلطي، حتى يكتسب لونًا ذهبيًا، ثم ارفعيه من على النار.

- قدمي السمك البلطي ساخنًا مع الأرز الصيادية.

طريقة عمل صينية البلطي

المقادير:

سمكة بلطي كبيرة الحجم أو ما يُشابهها.

4 ثمرات بطاطس متوسطة الحجم.

3 حبات طماطم صغيرة الحجم.

حبة ليمون كبيرة الحجم.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة زيت ذرة.

ملعقة صغيرة ونصف ثوم مفرى ناعماً.

ملعقة كبيرة بقدونس مفرى ناعماً.

ملعقة صغيرة ونصف كمون مطحون.

ملعقة صغيرة ونصف ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة التحضير:

- نظفي السمك من الداخل والخارج.

- اغسلي السمكة جيداً بالماء الجاري من الداخل والخارج، وتترك لدقائق فى المصفاة، ثم تُجفف بورق المطبخ، حتى تتخلص من الماء.

- بواسطة سكين رفيع وحاد، يُشق ظهر السمكة من الخارج من الجهتين، بخطوط مائلة قليلاً.

- اسكبي البقدونس والثوم والملح والفلفل والكمون وعصير الليمون و2 ملعقة كبيرة من الزيت فى وعاء صغير، وتُخلط المكونات جيداً.

- احشي السمكة من الداخل بكمية من خليط الثوم، وتُفرك به جيداً من الخارج، خاصة بين شقوق اللحم من الجهتين.

- اغسلي حبة الليمون وتُجفف، ثم تُقطع إلى شرائح رفيعة وتُوزع فى باطن السمكة وبين شقوق اللحم.

- غطي السمكة بورق النايلون، ويترك فى الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.

- سخني الفرن على حرارة متوسطة.

- اغسلي حبات البطاطس جيداً بالماء الجارى، ثم تُقشر وتُقطع إلى شرائح رفيعة.

- اسكبي شرائح البطاطس فى صينية بايركس متوسطة الحجم، ويضاف إليها المتبقى من الزيت وخليط الثوم، ثم تُقلب بهما جيداً باليد.

- اغسلي حبات الطماطم بالماء، وتُقطع إلى نصفين ثم تُوزع على البطاطس.

- ضعي السمكة أعلى طبقة البطاطس، وتترك على الرف الأوسط فى الفرن من 40 إلى 50 دقيقة، أو حتى تَنضج جيداً، على حسب حجمها.

- اخرجي صينية البلطى من الفرن، وتترك لدقائق حتى تَهدأ، ثم تقدم مع أرز الصيادية والسلطات.