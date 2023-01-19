12 سببا لجفاف بشرتك رغم استخدام المرطب بانتظام.. «احذريهم عشان المكياج ميقشرش»

القاهرة - سمر حسين - صحة

على الرغم من استخدام المرطب بشكل منتظم، إلا أن بعض الفتيات يعانين من جفاف البشرة، ويبدو أن الجلد الجاف المتقشر لا يتركهن، وقد تتساءل بعضهن عن سبب ذلك، ويمكن ألا تشبع الطبقات الإضافية من كريم الجسم، بشرتك الجافة، فقد تحتاج إلى التحقق من الأسباب الأخرى.

12 سببا لجفاف بشرتك على الرغم من استخدام المرطب بانتظام

ويرصد «هُن» في السطور التالية 12 سببا لبشرتك الجافة على الرغم من استخدام المرطب بانتظام، وفقًا للموقع الهندي «boldsky»، وهي كالتالي:

1- بعض العلاجات وحب الشباب

غالبًا ما تحتوي المنتجات الموضعية على حمض الساليسيليك لأنه يفتح المسام ويقلل الالتهاب، مما يساهم في تصبغ الجلد، كما أنه يمكن أن يسبب التقشر والتهيج، لذلك من المهم عدم الإفراط في استخدامه.

2- كثرة الماء الساخن

عند الاستحمام، أضيفي بضع قطرات من الزيت إلى الماء أو اخفضي درجة الحرارة، واستخدمي صابون الجسم على المناطق الأساسية فقط، ثم رطبيه بعد ذلك مباشرة.

3- غرفتك جافة للغاية

يمكن للمروحة أثناء درجات الحرارة الشديدة أن تجفف بشرتك، يوصي الخبراء بوضع أوعية من الماء بالقرب من المشعات والنوافذ.

4- لا تأكل الفاكهة

إن إضافة المزيد من الفواكه والخضروات الطازجة سيساعد في الحفاظ على بشرتنا ممتلئة ورطبة وصحية، فيتامين ج ضروري لإنتاج الكولاجين.

5- استخدام المرطب الثقيل

استخدام المرطب الثقيل يضر أكثر مما ينفع، يمكن أن تضعف المرطبات الدهنية وظيفة الحاجز الواقي للبشرة وتغير قدرة الجلد الطبيعية على ترطيب نفسها.

6- إساءة استخدام حمض الهيالورونيك

هناك شيء واحد يتعلق بحمض الهيالورونيك، إذا لم يكن هناك رطوبة في الهواء، فلن يعمل، فيمكن لحمض الهيالورونيك أن يجفف بشرتك بالفعل إذا قمت بتطبيقه على الجلد الجاف في غرفة ذات درجة حرارة عالية ورطوبة منخفضة، فإذا لم يكن الهواء رطبًا فسيسحب حمض الهيالورونيك الرطوبة من أي مكان يمكنه العثور عليه، بما في ذلك الطبقات العميقة من بشرتك.

7- قلة التقشير

هناك خط دقيق بين التقشير الزائد والتلميع الكافي في الشتاء، يصبح الجلد جافًا جدًا في الأشهر الباردة، مما يؤدي إلى تراكم الخلايا الميتة، ما يمنع سيروم الترطيب والمرطبات من العمل.

8- المعاناة من الجفاف

يوصى باستهلاك ما لا يقل عن لترين إلى ثلاثة لترات من الماء يوميًا للبقاء رطبًا، إذ يجب أن يكون الماء وليس الشاي أو القهوة أو العصير، وهو ما يؤدي في الواقع إلى جفاف الجسم ، لذلك قد نحتاج إلى شرب المزيد من الماء.

9- تخطي عامل الحماية من الشمس

قد لا تدرك أن الأشعة فوق البنفسجية تسبب الجفاف بشكل لا يصدق، مما يقلل من الرطوبة من الجلد الجاف بالفعل، لهذا السبب، اجعل الطبقة الأخيرة من مستحضرات العناية بالبشرة كريمًا واقٍ من الشمس بمكونات مثل زبدة الشيا والجلسرين وحمض الهيالورونيك لتجديد الرطوبة.

10- قلة النوم

يؤدي قلة النوم إلى انخفاض مستويات الأس الهيدروجيني، ويصبح جلدك غير قادر على إنتاج الرطوبة التي يحتاجها، فمن الضروري أن تحصل على ثماني ساعات في الليلة لضمان نمط حياة صحي.

11- الإفراط في الغسيل دون ترطيب

أصبحنا جميعًا معتادون بشكل طبيعي على غسل أيدينا وأجسادنا بشكل متكرر، حيث يختار الكثير منا المنتجات الأكثر قسوة من مضادات الجراثيم ومعقمات الأيدي التي تحتوي على مستويات عالية من الكحول.

12- استخدام المنتجات المعطرة

يمكن أن تتهيج البشرة بسبب الرائحة، مما يتسبب في ظهور بقع متشققة ومؤلمة، فغالبًا ما يحدث التهاب الجلد التماسي التحسسي بسبب العطور الاصطناعية، لكن الزيوت الأساسية يمكن أن تؤدي أيضًا إلى رد الفعل عن طريق نقل الرائحة من خلال تفاعل متطاير.