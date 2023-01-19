3 سبعات عن الشيخ الشعراوي احفظهم مع أولادك.. «تربية وتأديب»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تربية الأبناء واحدة من التحديات التي تواجه الآباء والأمهات، خاصة مع انفتاح الثقافات، وتغير العادات والموروثات التي اعتادنا عليها، لتتغير التحديات بين اليوم والآخر التي تقع فيها الأسر، خاصة ممن يحاول البحث عن التربية الإيجابية التي تجمع بين التهذيب والإصلاح، والمناقشة وثقافة تبادل الحوار والآراء، كي تعطي لأولادك حرية الاختيار.

3 سبعات عن الشيخ الشعراوي احفظهم مع أولادك

وكان الشيخ الراحل، محمد متولي الشعراوي، تحدث مرارًا وتكرارًا عن أسس تربية الأبناء، مؤكدًا أنه عقب الـ21 عاما لم يعد الأولاد أطفالًا، أو بحاجة لتربية.

وجاءت السبعة الأولى بحسب حديث الشيخ الشعراوي، هي من العام الأول للسابع، أن تكون تربية فقط: «تعرفه فيها الصح من الغلط بس وتدلع كمان، تديله الدعوة الحق وتصوبة نربي للخير وننبهه لأي غلط بدون عقابـ».

بينما تأتي السبعة الثانية من عامه السابع 7 إلى 14 والتي تسمى بالتأديب: «يعني تربية وعقاب على الغلط، ولكن عقوبات متنوعة ما بين الخفة والوسطية»

أمام السبعة الثالثة، وهي من عمر الـ14 عاما وحتى الـ21، هي المصاحبة: «تصاحبه، ومتخليهوش يقعد لوحده كتير ولا يصاحب أصحاب السوء، لأنه دي فترة المراهقة، وكل شيء فيها متقلب ومتغير، ولازم الأب يصاحب والأم تصاحب وتقرب، وبعد كده خلاص هو مبقاش طفل ويقدر يتعامل».

نصائح الشعراوي للفتيات عند الزواج

وكان الشيخ محمد متولي الشعراوي، حدد بعض الأمور التي يجب أن تتحلى بها الفتيات قبل القدوم على خطوة الزواج، والتي جاءت على النحو التالي:

- يجب على الزوجة أن تكون مطيعة لزوجها لكي يكون مطيعًا لها.

- أن تكون الزوجة راضية وقنوعة وحسنة المعاشرة.

- أن تحرص الزوجة على نظافتها وأن تكون حسنة مظهرها، فلا يرى زوجها منها إلا كل جميل وألا يشتم منها رائحة سيئة أبدًا.

- أن تكون سندا وعونًا له.

- ألا تعصى له أمرًا ولا تفشى له سرًا.