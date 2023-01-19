قصة مطربة أمريكية عشقت مصر ترتدي الزي الفرعوني.. أسمت نفسها آمون

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا يزال تأثير الحضارة الفرعونية القديمة ممتدا حتى الوقت الحالي؛ إذ قررت مطربة أمريكية شهيرة الانتقال للعيش في مصر منذ 4 سنوات واستقرت فيها، وذهب شغفها بالحضارة إلى ما هو أكثر من ذلك فأسمت نفسها آمون ستار، تيمنا بالإله المصري القديم، وتحب كل ما هو متعلق بالفراعنة، وفيما يلي أبرز المعلومات عنها، حسب ما روت في أحد اللقاءات التليفزيونية.

من هي آمون ستار؟

آمون ستار هي مطربة أمريكية كان اسمها إليز ليبيك، تقول إنها تعشق تراب مصر، وقد غيرت اسمها إلى آمون ستار؛ لأن مصر في روحها وداخلها وحبها يزيد داخلها دائما، وتحس بعظمة القدماء المصريين في حضرة الأهرامات والمناطق التاريخية، ولذلك قررت تصوير أغلب الكليبات الخاصة بها في تلك الأماكن الأثرية.

صورت آمون أكثر من اغنية في مناطق القدماء المصريين، مثل مقبرة هرم خوخو، وفي قصر شامبليون في وسط البلد، وصورت كذلك داخل هرم أمنمحات الثالث الأسود في دهشور، وفي تلك الأماكن تشعر بالانتماء والقوة والطاقة الكبيرة لتلك الأماكن، وحاولت الخلط بين التقاليد الأمريكية والمصرية.

زارت الأقصر 14 مرة

ومن شدة حبها لمصر زارت الأقصر 14 مرة، وتعمقت في دراستها للحضارة الفرعونية حتى أطلقت أول مؤلفاتها عن الحضارة المصرية القديمة عبر كتاب ka healing، واستوحت اسمها من الآلهة الفرعونية القديمة، وهو مسمى إله الشمس والريح والخصوبة عند المصريين القدماء.

وفي آخر ظهور لها ارتدت فستانا فرعونيا وقلادة توت عند آمون، وإكسسوارات ذهبية كلها مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، امتدادا لعملها وحبها وتواجها في مصر.

الجدير بالذكر أن آخر أغنية أطلقتها هي born in America، وقد حصدت جائزة تطبيق ساوند كلاود كأكثر الأغاني استماعا داخل الولايات المتحدة الأمريكية.