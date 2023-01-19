الامارات | الجزائر: سخّان ماء يقتل عائلة من 6 أفراد والجيران اكتشفوا الجثث بعد أن تعفنت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي 6 أشخاص من أسرة واحدة حتفهم في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، نتيجة تسممهم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) نقلا عن مسؤول جزائري إن الجهات المعنية أجلت 6 جثث لأشخاص من نفس الأسرة هم الأب والام وأربعة أولاد.

وأضاف أن الجثث كانت في مرحلة التعفن، وبحسب شهادة الجيران فإن أفراد العائلة لم يظهروا منذ أربعة أيام على الأقل.

وتوفي 27 شخصا في الجزائر من جراء التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون منذ بداية العام الحالي منهم 17 في يوم واحد الأسبوع الماضي.