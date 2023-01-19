تطبيق يُمكن المكفوفات من وضع الماكياج.. «استماع وتعليقات صوتية»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تقنية الذكاء الاصطناعي بدت واحدة من التقنيات التي تعتمد عليها العديد من الصناعات حول العالم، بما فيها الخاصة بالتجميل، وذلك لتمكنها من سد الفجوات في العديد من الأمور الدقيقة التي لا يتمكن الإنسان من إيجادتها، فمؤخرًا جرى إطلاق إحدى خدمات الذكاء الاصطناعي لخدمة المعاقين بصريًا.

تفاصيل خدمة الذكاء الاصطناعي الجديدة

ووفق ما ذكرت صحيفة «مترو» البريطانية، فإن إحدى شركات مستحضرات التجميل الشهيرة، قدمت خدمة جديدة للذكاء الاصطناعي، من خلال تطبيق يُعرف باسم VMA، جرى تصميمه لمساعدة المستخدمات من أصحاب الإعاقة البصرية على وضع الماكياج بسهولة وثقة أكبر.

وجاءت فكرة هذا التطبيق نظرًا لتقدير هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالمملكة المتحدة، لمعاناة أكثر من مليوني شخص من فقدان البصر.

كيفية استخدام التطبيق الجديد

وذكرت التقارير أن التطبيق التقني الجديد يعمل من خلال الاستماع إلى التعليمات والتعليقات الصوتية، مع أخذ النصائح حول اختيار الألوان المناسبة للبشرة، وكيفية توزيعها بشكل متساوي دون الحاجة إلى مساعدة أي شخص.

وتوفر التطبيق مؤخرًا على متجر Apple، كما أنه سيجرى طرحه على Google Play في غضون العام الجاري.

ويقول مايكل سميث، كبير مسؤولي المعلومات في شركة مستحضرات التجميل الخاصة بطرح التطبيق الجديد: «تعد التكنولوجيا أداة قوية لدفع الشمول، ويسعدنا أن نكون أول من يسوق هذا التطبيق الرائد، نحن ملتزمون ببناء حلول تقنية مبتكرة تجعل الجمال شاملاً حقًا للجميع».