مواقف غريبة تسببت في تعطل طائرات عن الإقلاع.. «جنين بالمرحاض وتسوق فتاة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الخلافات بين الأزواج تكاد لا تنتهي؛ إذ عادة ما تحدث العديد من المشاجرات بين الطرفين في بعض الأماكن العامة، والتي قد تنتهي بكارثة أو موقف طريف في النهاية، وهو ما حدث مؤخرًا، بعدما تسببت سيدة مصرية في تأخر إقلاع طائرة من مصر إلى المملكة العربية السعودية، نظرًا لمشاجرة اندلعت بينها وزوجها بشكل مفاجئ، والتي انتهت بتلقيها تهديدًا منه بالضرب فور عودتها.

مشاجرة المصرية مع زوجها وتعطل الرحلة الجوية

ووفق ما ذكرت وكالة «الشرق الأوسط»، فإن السيدة المصرية قد تشاجرت مع زوجها، أثناء تواجدها على متن إحدى الطائرات المتجهة من مطار القاهرة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة السعودية، إذ تلقت تهديدًا من الأخير بضربها فور قدومها إلى المملكة، وهو ما دفعها إلى الشعور بالخوف والصراخ الشديد على متن الطائرة.

وسرعان ما أصيبت السيدة المصرية بحالة من الانهيار، حتى حاول قائد الطائرة تهدئتها، إذ طالبت الأخيرة بإلغاء سفرها، ما دفعه إلى الاستجابة السريعة لمطلبها، وعاد مرة أخرى بالطائرة إلى مطار القاهرة، واستأنف الرحلة الجوية بعد تأخير 45 دقيقة عن موعد إقلاعها الأصلي.

مواقف طريفة تسببت في تعطل الرحلات الجوية

1- لم تكن تلك هي الواقعة الأولى من نوعها التي يتم خلالها تعطيل الرحلات الجوية بسبب اندلاع المواقف الغريبة بين الركاب، ففي العام الماضي، تعرضت مضيفة جوية تابعة لشركة الطيران الشهيرة American airlines، للاعتداء بالضرب على يد أحد الركاب، ما دفع المسؤولين عن الرحلة الجوية لتغيير مسارها، والهبوط في مدينة دنفر لاعتقال المشتبه به، وتنفيذ القانون عليه، بحسب شبكة Fox news الأمريكية.

2- جنين يتسبب في وقف طائرة عن الإقلاع

وفي العام 2019، حدثت واقعة تكاد تكون الغريبة من نوعها، وذلك بعدما عثر عدد من عمال النظافة على متن إحدى الطائرات الجوية بدولة جنوب إفريقيا، على جنين في المرحاض وذلك على متن رحلة جوية كانت متجهة من مدينة دربان الساحلية إلى جوهانسبرج.

وسرعان ما توقفت حينها الطائرة عن الإقلاع، وجرى إنزال جميع الركاب ووقف إقلاعها، حتى فتحت الشرطة تحقيقا حول الواقعة الغريبة، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

3- راكبة تمنع إقلاع الطائرة بسبب تسوق ابنتها

وفي العام ذاته، تسببت إحدى السيدات في منع طائرة عن الإقلاع من مدينة بانكوك إلى الصين، وذلك لتسوق ابنتها في السوق الحرة؛ إذ أنه كان من المقرر أن تغادر الطائرة المطار في تمام الساعة 3:30 صباحا، لكنها ظلت متوقفة لمدة نصف ساعة، لكن حاولت السيدة منع طاقم الطائرة من إغلاق الباب حتى قدوم ابنتها، بحسب ما ذكرته وكالة «روسيا اليوم».