الامارات | مزارع أرجنتيني يكرم ميسي بطريقة لا تخطر في بال ( شاهد الفيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرم مزارع أرجنتيني مواطنه النجم ليونيل ميسي بطريقة مبتكرة ، بعد أن قاد منتخب "التانغو" للفوز بكأس العالم لكرة القدم.

واستعان المزارع ماكسيميليانو سبيناتسي بخوارزمية لتحديد موقع غرس نبتات الذرة في الحقل الواقع في منطقة لوس كوندوريس بإقليم قرطبة وسط الأرجنتين كي تظهر الذرة عند نموها على هيئة وجه النجم ليونيل ميسي.

وقال المزارع: "بالنسبة لي، ميسي لا يقهر. الآن وقد بات المنتخب بطلا للعالم، يسعدني أن أعبر عن تقديري له بزرع هذا المحصول".

وتعتبر الزراعة قاطرة صادرات الأرجنتين، فهي ثالث أكبر مصدري الذرة في العالم، ولكن البلد المولع بكرة القدم في أمريكا الجنوبية، ربما حصل على شهرة أكبر من خلال كرة القدم.

وصمم المهندس الزراعي كارلوس فاريسيلي الترميز الذي اتبعته الآلات لغرس البذور لتبدو بصورة ميسي عندما تنمو.

وقال "خطرت لي فكرة تصميم رمز لآلات الغرس يحمل تصميم وجه ميسي تكريما له"، مشيرا إلى أن "الرمز متاح لمن يرغب في تنفيذ نفس الفكرة".