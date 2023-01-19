الامارات | أصالة: أنا شخصية كتير مركبة..وزواجي من فائق حسن أعطى أملا للنساء المقهورات في العالم !

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبرت الفنانة السورية أصالة أن زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن أعطى أملا ودافعا للنساء في العالم ممن تعرضن للظلم والقهر.

وقالت أصالة، في لقاء مع برنامج The Insider بالعربي على قناة دبي: "أنا كنت واضحة حتى لو ما حكيت القصة كاملة، ولكن شعوري كان واضحا، ولما كنت سعيدة حبيت أشاركهم وأقولهم إن ربنا أنعم عليا نعمة كبيرة مثل محبتهم".

وتابعت "أنا تجمعني علاقة صداقة مع الجمهور عبر المواقع التواصل الاجتماعي، لما بيحكولي أدق أسرارهم بعرف قد أيه عندهم أمان اتجاهي، وبرد هذه المحبة إنه أنا فعلا صديقة، وبدي أحكي لهم فرحي مثل ما حكتلهم حزني".

وردا على سؤال حول سر إقدامها على خلع حذائها خلال الحفل الذي أحيته مؤخرا في مدينة العلا السعودية، قالت أصالة: "لا أحب أن يؤثر أي شيء على الغناء، سواء كان ملابس أو ارتداء حذاء يصل طول الكعب الخاص به إلى 12 سم".

وأضافت "أحب أن أركز بشكل كبير على الغناء، وأن أمتع جمهوري بالغناء، ولا تهمني مثل هذه المظاهر، كما أن هذه الأمور تأخذ من تفكيري وغنائي، وبالتالي أفضل التخلص منها مباشرة، خاصة أنني أعاني من الوقوف لفترة طويلة على المسرح".

وبخصوص أعمالها في 2023، أشارت الفنانة السورية إلى أنها تحضر لألبوم باللهجة المصرية، بالإضافة إلى ألبوم ثان باللهجة الخليجية، كما تحضر لأغنية سينجل مصرية، مضيفة أنها "حلوة جدا، حتى الجمهور ينبسط بسرعة".

كما كشفت أصالة كذلك عن أنها تفكر في الغناء باللهجة السودانية قريبا، سواء من خلال تقديم أغنية كلاسيكية أو جديدة.

وتزوجت أصالة من الشاعر العراقي فائق حسن، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، في سبتمبر 2021، ووصفت في تصريحات إعلامية زوجها بأنه "فرصة بالنسبة للحياة من أول وجديد بكم الإنسانيات والشجاعة والكرم والنبل اللي فيه، وأنا اليوم شخصية كتير مركبة ومريت بتجارب غير جيدة".

وتزوجت أصالة في بداية حياتها من المنتج أيمن الذهبي، وأثمر هذا الزواج إنجاب بنت وولد هما "شام وخالد". وفي عام 2005 حدث الانفصال ولم تكشف أصالة وقتها عن الأسباب.

وقررت النجمة السورية أن تلملم جروحها، وتبحث عن السعادة مرة أخرى، فتزوجت من المخرج طارق العريان في مارس 2006، وأنجبت من هذه الزيجة توأما هما "آدم وعلي" وفي عام 2020 حدث الانفصال. ثم تزوجت أصالة للمرة الثالثة من زوجها الحالي فائق حسن.