3 أسباب وراء ذوبان الشوكولاتة في الفم.. وسر الحب الشديد لها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هل تساءلت يوما عن سبب ذوبان الشوكولاتة في الفم؟، ولماذا هي الطعام الوحيد بمجرد أن يدخل الفم يعشق الكثيرون ذوبانها فيه بدلا من المضغ التقليدي، ويبدو أن هذا الذوبان له تفسير علمي منطقي، بحسب دراسة أجراها علماء من جامعة ليدز، في يوركشاير بإنجلترا؛ إذ فكوا الشفرة الفيزيائية لذوبان الشوكولاتة في الفم، وأرجعوا ذلك إلى 3 أسباب رئيسية، بحسب موقع ديلي ميل البريطاني.

سبب ذوبان الشوكولاتة في الفم

واحد من عوامل حب الناس لـ الشوكولاتة هو مكان تواجد الدهون بداخلها، ما يجعل ملمسها جميلا للغاية ورائعا وناعما، وقد أجريت الدراسة على واحدة من أكثر أنواع الشوكولاتة جودة من علامة فاخرة وكانت شوكولاتة داكنة، وجرى تجريبها على سطع صناعي ثلاثي الأبعاد يشبه اللسان.

وتذوب الشوكولاتة نتيجة لـ3 أشياء فهي إما بسبب تزييتها أو الدهون بداخلها، أو بسبب اللعاب، أو كلا العاملين معا، وبمجرد دخول الشوكولاتة في الفم وملامسة اللسان فهي تطلق طبقة دهنية هي السبب في إحساسها الرائع وذوبانها السريع، ويظل الإحساس الناعم طوال فترة وجودها داخل الفم، وبعد الطبقة الدهنية تطلق طبقة الحبيبات الخاصة بالكاكاو، ما يزيد من إحساس الذوبان الناعم والرائع.

الدهون السبب الرئيسي لذوبان الشوكولاتة في الفم

وبذلك فإن السبب الرئيسي لذوبان الشوكولاتة في الفم هو احتوائها على دهون عميقة، وسواء كانت نسبة الدهون 5% أو 50%، فإنها تظل تعطي هذا الملمس الناعم الرائع وتذوب في الفم، لذلك اقترح الباحثون إنتاج شوكولاتة بنسبة قليلة جدا من الدهون وبذلك تكون صحية وتذوب بنفس الإحساس.