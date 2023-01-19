مي عز الدين عن والدتها: «كانت بتضربني عشان الصلاة وبتستحمل عصبيتي عليها» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

علاقة من نوع خاص جمعت الفنانة مي عز الدين ووالدتها، التي تنتمي للديانة المسيحية، إلا إنها كانت منذ صغرها تربيها على الالتزام بالصلاة وبتعاليم الدين الإسلامي، حتى وصل الأمر إلى العقاب بالضرب حالة عدم التزامها أو تأخير موعد الصلاة، كما تلازمها في كل خطوات حياتها حتى تتواجد باستمرار داخل البلاتوهات وااأستديوهات لا تستطع تركها بمفردها أينما كانت.

ويتزامن اليوم 19 يناير، عيد ميلاد الفنانة مي عز الدين، ويُقدم «هُن» لقطات من علاقتها بوالدتها التي تحدثت عنها في أكثر من برنامج تلفزيوني.

علمتها الالتزام في الصلاة وعقاب صارم وقت النسيان

خلال استضافتها في برنامج «100 سؤال» مع الإعلامية راغدة شلهوب، تحدثت الفنانة مي عز الدين عن والدتها، قائلة: «والدتي مسيحية لكنها كانت تساعدني على الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي، مش ملمة أوي بدينها ولكن هي كانت مركزة أوي إني أعرف كل تعاليم ديني وألتزم بالصلاة ولها جزء كبير من حياتي كانت بتضربني ومينفعش أفوت ركن أو صلاة وهي فاهمة كويس، أنا شخصية غريبة مليش في التبحر في الديانات المختلفة ولا في الكرة ولا السياسة ومحبش الحاجات اللي الناس بتختلف عليها كتير، ماما تعبت في تربيتي وكان بتسعى إن ميكونش في حاجة نقصاني».

مي عز الدين: ماما بتروح معايا التصوير

كما تطرقت الفنانة مي عز الدين لعلاقتها مع والدتها أيضا في برنامج «ست الحسن»، موضحة: «ماما بتتفهم دماغي وإني بحب أقعد لوحدي كتير، بتستحمل عصبيتي عليها وبرجع أصالحها، تعبتها من أول شغلي في الفن والتمثيل، ماما بتيجي تقعد معايا في التصوير من أول لما بروح لغاية لما بمشي ودي حاجة مهلكة ساعات بقعد أكتر من 18 ساعة تصوير، مبتسبنيش أبدا أروح مكان لوحدي وبرتاح نفسيا وهي قدامي في اللوكيشن وبحب رأيها أوي، أنا برج الجدي وأنانية وساعات بتطلب مني حاجات أعملها برفضها رفض تام من غير مناقشة».

وأكدت الفنانة مي عز الدين: «بحتاج لبابا كتير وبلاقيه هي كان عايش في أبو ظبي طول سنين عمره، ولسه راجع مقيم في مصر هو متجوز وأنا بنته الوحيدة، كنت بروح أزوره مخصوص من وأنا صغيرة علشانه واتولدت هناك، قعدت هناك لما كان عندي 3 سنين».