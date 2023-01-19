الامارات | «تحدي الأوليين» ينطلق السبت في منطقة الزوراء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق منافسات النسخة الرابعة من «تحدي الأوليين»، الذي تنظمه دائرة التنمية السياحية في عجمان، بعد غد، بهدف التعريف بالتراث الإماراتي بأسلوب مبتكر. ويشتمل التحدي - الذي ينظم في منطقة الزوراء مارينا 1 - على 20 حاجزاً بمسافة سبعة كيلومترات، إضافةً إلى سباق للأطفال بمسافة كيلومتر و10 حواجز مناسبة لفئتهم العمرية، وجميعها مستوحاة من البيئة الإماراتية.

وقال المدير العام للدائرة، محمود خليل الهاشمي، إن «الهدف الرئيس من (التحدي) هو إعادة إحياء الصعوبات التي تجاوزها الأجداد وتغلبوا عليها للوصول بإماراتنا الحبيبة إلى الصورة الحضارية التي هي عليها اليوم، وذلك من خلال ابتكار فعالية رياضية مصمّمة بطريقة تلامس ثقافتنا الإماراتية».