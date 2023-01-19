الامارات | فريق «دورية المخلب» يعود إلى الإمارات بعرض حيّ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود فريق «دورية المخلب» إلى الإمارات بعرض حي جديد، يحمل لجمهور العاصمة أبوظبي مغامرات جديدة مع رايدر وفريق الجراء المحبوب. وتركز الجهات المنظمة على تجهيز الاتحاد أرينا، بحيث توفر تجربة مسرحية مميزة لاستضافة ستة عروض بين الثامن و11 يونيو المقبل.

ويوفر العرض المسرحي المباشر تجربة تفاعلية تحثّ الجمهور على المشاركة، من خلال أسئلة مسلية والرقص على وقع نغمات أغنية «بوب بوب بوجي» المحبوبة، ومساعدة الجراء الخارقة على إنقاذ العمدة جودواي والفوز بالسباق. ويتميز المسرح بتصميم مذهل مع نظام جدار الفيديو التفاعلي، ما يوفر للعائلات أجواءً تحاكي عالم دورية المخلب وتحملهم إلى مجموعة من المواقع الشهيرة في السلسلة التلفزيونية، ومنها: خليج المغامرة وجزيرة الفقمة ومزرعة المُزارعة يومي وحتى جبل جايك. وحقق عرض دورية المخلب الحي نجاحاً بفضل قصصه الشيقة وأجوائه المشابهة لمسرحيات برودواي، إذ استقطب منذ انطلاقه في خريف 2016 أكثر من 4.3 ملايين متابع في ما يزيد على 40 دولة مختلفة. وتتولى شركة «برواكتيف إنترتينمنت» إطلاق عرض «دورية المخلب» في الإمارات، بالتعاون مع شركة «ميرال»، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

• 4.3 ملايين متابع في 40 دولة اجتذبهم العرض.