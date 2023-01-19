كيفية معالجة هيشان الشعر في خطوات منزلية.. مش هتحتاجي صالونات التجميل

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

هيشان الشعر وجفافه واحدة من المشكلات التي تواجهها العديد من السيدات، والتي تبدو وكأنها كابوس مزعج لكل سيدة تعاني منه، ومن ثم يتم البحث عن وصفات وطرق لعلاج هذه الأزمة والقضاء عليها بشكل نهائي، للتمتع بظهر جذاب خاصة عند الذهاب خارج المنزل.

أسباب هيشان الشعر وجفافه

وكشف موقع experthometips العالمي، عن الأسباب التي تؤدي إلى جفاف الشعر، والتي من بينها:

1- تعريضه للحرارة باستمرار

إذا كنتي تقومين بتجفيف شعرك وفرده دائما باستخدام الحرارة، فإنه يكون معرضا للجفاف والتقصف وكذلك الهيشان بصورة مستمرة.

2- المناخ الحار

كما يساهم تعريض الشعر للطقس شديد الحرارة خلال فصل الصيف، إلى جفافه وهيشانه بصورة ملحوظة، لذلك يُنصح بتغطيته بارتداء القبعات عند الخروج في درجات الحرارة العالية.

3- العناية السيئة بالشعر

تعد العناية السيئة بالشعر من الخطوات التي تؤدي إلى تلفه باستمرار.

كيفية إصلاح هيشان الشعر وجفافه

1- تحسين نظامك الغذائي

شعرك هو انعكاس مباشر لمدى صحتك، فعندما تحصلين على نظام غذائي صحي، فسوف تلاحظي نضارته وقوته مع انسيابه وقلة هيشانه، إذ يتعين عليكي الحصول على جميع الفيتامينات والمعادن الضرورية من خلال تغذيتك اليومية.

2- تناول المزيد من الأسماك

تحتوي الأسماك الدهنية على «أوميجا 3»، التي تساعد على حماية الشعر وجعله انسيابيًا وناعمًا، بشكل ملحوظ، والتي من أهمها أسماك، السلمون، والتونة، والسردين.

3- تجنب غسل الشعر يوميًا

يؤدي غسل الشعر بشكل يومي إلى تقصفه وجفافه على عكس ما هو متوقع، وذلك بسبب تعريضه للمنتجات الكيميائية يوميًا، وهو ما يضر بصحته، لذلك يجب عليكي غسله مرتين في الأسبوع بحد أقصى.