ابتكار ملعقة ذكية بديلة للتوابل والملح.. مناسبة للشوربة والزبادي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استطاع الخبراء تطور ملعقة ذكية كهربائية لها القدرة على التأثير تلقائيًا على براعم التذوق في الفم، لتحل محل التوابل والنكهات.

«SpoonTEK» هو اسم الملعقة الذكية، التي تعد بديلًا صحيًا للنكهات مثل الملح والجلوتامات الأحادية الصوديوم، فهي ملاءمة أكثر للأطعمة الرطبة، مثل الشوربة والزبادي والأنظمة الخالية من الملح، بحسب ما جاء في بوابة «New Atlas Portal» الإلكترونية.

كيف تعمل ملعقة «SpoonTEK»

بحسب ما ذكر مطوريها، فإن الملعقة الكهربائية تعمل من خلال ملامستها بعد تفاعل الكهرباء، إذ تحتوي الملعقة على بطارية كهربائية صغيرة الحجم وقطبيْن كهربائيين، أحدهما في الجانب السفلي من المقبض والآخر في قسم الوعاء.

وعند تلامس أصابع اليد مع قطبي المقبض، ويلامس الشخص القطب الكهربائي بعد وضع لسانه في أسفل الملعقة وشفتيه تُغلق الدائرة الكهربائية ويضرب التيار الكهربي مستقبلات الذوق ويقوم بذلك بتقوية طعم المأكولات، إذ يضيء مؤشر LED الموجود على الملعقة ويتم تشغيل الموسيقى

قواعد استخدام الملعقة

تتطلب قواعد استخدام الملعقة الكهربائية فقط عدم غسلها في غسالة الأطباق لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى الإخلال بالإغلاق المحكم للجهاز وإتلاف الدائرة الكهربائية.

يمكنك غسل الملعقة بالماء العادي.

ولا ينبغي استخدام الملعقة الكهربائية من قبل من قاموا بزرع أجهزة طبية كهربائية، مثل أجهزة ضبط ضربات القلب، أو المعرضين للنوبات.

يُنصح الأشخاص الذين لديهم ثقوب في الشفاه أو اللسان بإزالة المجوهرات قبل تناول الطعام باستخدام الملعقة الكهربائية.