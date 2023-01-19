الامارات | تصاميم أنيقة في إطلالة «أسبوع الموضة» بباريس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت دار الأزياء الفرنسية الفاخرة «سان لوران» عروض أزياء الرجال بأسبوع الموضة في باريس، أول من أمس، بتصاميم أنيقة من ملابس السهرة للرجال للمصمم أنتوني فاكاريلو.

وقدمت دار أزياء سان لوران، المملوكة لمجموعة كيرينج الفرنسية للعلامات التجارية الفاخرة، عرضها في بورس دو كوميرس، وهي بورصة قمح قديمة تم تجديدها لتضم مجموعة الفنان بينو للفن المعاصر، إذ سار العارضون في معاطف داكنة بأكتاف بارزة وقمصان بيضاء مضاف إليها عقد كبيرة أو قمصان مفتوحة.

وتستمر عروض أزياء الرجال في أسبوع الموضة بباريس حتى 22 الجاري.