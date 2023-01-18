طريقة عمل الكيكة الهشة بخطوات سهلة.. «على قد الإيد»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد الكيكة بأنواعها من الحلويات التي يهواها العديد من الأشخاص، كما أنها سهلة التحضير داخل المنزل، خاصة الهشة منها، لأنها لا تحتاج إلى وقت طويل، لذلك نقدم لكي طريقة عمل الكيكة الهشة مثل المطاعم والكافيهات.

ويمكنك القيام بطريقة عمل الكيكة الهشة في خطوات بسيطة، حسب وصفة الشيف سالي فؤاد.

طريقة عمل الكيكة الهشة

وقدمت الشيف سالي فؤاد، طريقة عمل الكيكة الهشة من خلال برنامجها «حلو وحادق»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة»، وهي كالآتي:

• المقادير

- كوبان من الدقيق.

- كوب من اللبن سواء كامل الدسم أو خالي الدسم.

- كوب من السكر الأبيض.

- نصف كوب من الزيت.

- 3 بيضات أبيض.

- فانيليا.

- بيكنج باودر.

• خطوات طريقة عمل الكيكة الهشة

- ابدأي أولى خطوات طريقة عمل الكيكة الهشة، بخفق الفانيليا مع كل من السكر والبيض.

- في الخطوة التالية ضيفي إليهم الزيت مع اللبن، مع الاستمرار في الخفق جيدًا.

- فيما بعد اخلطي كمية من الدقيق مع البيكنج باودر في وعاء آخر.

- ومن ثم قومي بإضافة الكمية الأخرى من الدقيق بشكل تدريجي داخل مضرب البيض.

- إدهني صينية الكيكة برش كمية من الدقيق، مع وضع الخليط الخاص بالعجين بداخلها، ومن ثم أدخليها إلى الفرن لمدة ثلث ساعة.

- افتحي الفرن على الكيكة من حين لآخر أثناء تسويتها، لمتابعة نضجها حتى لا تحترق منكِ، لأنها لا تحتاج إلى وقت طويل حتى تنضج.

- يمكنك تزيينها في النهاية ومن ثم تقديمها مع الشاي أو العصائر المختلفة.