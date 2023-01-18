طفلة بريطانية تحصد لقب أصغر متسلقة جبال في العالم.. صعدت 3 قمم خلال 48 ساعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

طفلة في عمر الزهور، تبلغ من العمر 5 أعوام، ذاع صيتها وحققت شهرة كبيرة خلال الأيام الماضية، بعدما حطمت الرقم القياسي قي تسلق جبل بن نيفيس وسنودون في ولاية ويلز البريطانية، لتصبح ضمن أصغر 5 أطفال، تسلقوا أعلى 3 قمم في بريطانيا، في أقل من 48 ساعة، لتُلقب بأصغر طفلة تتسلق الجبال، حتى أصبحت «سيرين» ذات شأن كبير ويطمح غيرها من الأطفال الوصول لما وصلت إليه، وأثبتت كفائتها به في واحدة من أصعب المهام، التي ربما لا يقوى جسدها الهزيل على القيام به.

«سيرين» تنافس البالغين وتساعد في إنقاذ الآخرين

تعتبر الطفلة سيرين إيسلا برايس، من الأطفال الذين حققوا شهرة واسعة، رغم صغر سنها، إلا أنها استطاعت التفوق على البالغين، ونافستهم حتى حققت رقما قياسيا في تسلق أعلى 3 قمم في بريطانيا، الأمر الذي أذهل الجميع، لما استطاعت تحقيقه وصممت عليه، فلم تهب المخاطر التي ربما تتعرض لها وتودي بحياتها.

لم تقف قدرة الطفلة «سيرين»، عند صعود الـ3 قمم وحسب، بل ساعدت أيضا متنزها كان يكافح للنزول على جبل بن نيفيس، أثناء تسلقه مع والده في اسكتلندا، وفق «ذا صن».

وساعدت الطفلة أيضا سيدة، كانت تبدو عليها ملامح الإرهاق والتعب، وبادرت هي ووالدها في الاتصال بفرق الإنقاذ، وقدمت لها مشروبا حتى تستطيع استعادة طاقتها، ومواصلة التسلق.

تسلق الجبال في الثالثة من عمرها

اعتادت الطفلة «سيرين»، تسلق الجبال منذ أن كانت في الثالثة من عمرها، إذ استطاعت تسلق القمم الويلزية الثلاث، وهي: سنودون وكادر إدريس وبن واي فان، لتثبت بإرادتها وعزيمتها بإن العمر مجرد رقم، إذ استطاعت في وقت قياسي قصير، منافسة الذين يكبرونها بأضعاف أضعاف عمرها.