الشيف عبير الصغير تروج للسياحة في مصر.. عُرفت بـ«أميرة ديزني»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من السعادة البالغة انتابت الشيف عبير الصغير، إحدى أشهر صانعات المحتوى على منصة التواصل الاجتماعي «تيك توك»، وذلك بعد قدومها خلال اليومين الماضيين لزيارة العديد من المعالم الأثرية والشهيرة في مصر، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من قبل متابعيها، بعدما نشرت عدد من الصور التي وثقت زيارتها.

الشيف عبير الصغير توثق زيارتها لمصر

ونشرت الشيف عبير الصغير، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، عدد من الصور التي وثقت زيارتها الأخيرة إلى مصر، والتي جاءت ما بين منطقة أهرامات الجيزة، وعدد من مناطق مصر القديمة وشوارعها الأثرية.

وخلال إحدى الصور، ظهرت الشيف عبير الصغير وفي خلفيتها إحدى المناطق الأثرية بمصر القديمة، وأرفقت عليها تعليقًا كشفت خلاله عن انبهارها الشديد بأجواء مصر الساحرة، قائلة: «إيه دا، دي مصر حلوة أوي، حد يقنعني أرجع يا جماعة».

وبعد نشر الشيف الشهيرة الصور التي وثقت زيارتها إلى مصر، لاقى هاشتاج «egypt» الآلاف من المشاركات عبر منصة الفيديوهات «تيك توك».

من هي الشيف عبير الصغير؟

ونستعرض خلال السطور الآتية، أبرز المعلومات عن الشيف عبير الصغير، حسب حسابها الرسمي على موقع «انستجرام».

- هي فتاة لبنانية الجنسية.

- لم يتعد عمرها الـ25 عامًا.

- يلقبها متابعيها بـ«أميرة ديزني»، وذلك لملامحها الجذابة التي تتشابه مع أميرات ديزني.

- ظهرت قبل فترة قصيرة على منصات التواصل الاجتماعي، وحققت شهرة واسعة عبر منصة «تيك توك» بتقديمها أشهى وصفات الأكلات المختلفة من كافة مطابخ العالم.

- وصل عدد متابعيها إلى 20 مليون على منصة «تيك توك».

- حصدت الشيف عبير الصغير لقب أفضل صانعة محتوى فى 2022 على مستوى الوطن العربي.

- يتخطى عدد متابعيها عبر منصة «انستجرام» 2 مليون شخص.