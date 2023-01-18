إرشادات صحية لحماية الأطفال من فيروسات الشتاء.. بينها المشروبات الساخنة

القاهرة - سمر حسين - ماما

تسعى الأمهات دائما للحفاظ على صحة الأطفال والوقاية من الأمراض، التي يمكن أن يتعرضون لها خلال فصل الشتاء، والتي يمكن أن تؤثر بالسلب على صحتهم، خاصة أثناء فترة الامتحانات والتعرض للمخالطة مع غيرهم داخل الفصول والتجمعات، لذا يحاولن البحث عن الأطعمة والمشروبات، التي تساعد على تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض الفيروسية.

ووجهت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نصائح للأمهات لحماية الأطفال من الفيروسات التنفسية خلال فصل الشتاء، التي قد تصيبهم، بسبب قلة المناعة.

وكانت من بين النصائح غسل اليدين باستمرار، مع التنظيف المستمر للأسطح، وتهوية الغرف في المنزل بشكل جيد.

وشددت «الصحة»، أيضا، على أهمية عدم تقبيل الأطفال في وقت انتشار الأمراض الفيروسية، التي يمكن أن تنتقل إليهم، خاصة في فصل الشتاء، ما يؤثر بالسلب على صحتهم، خاصة في الأعوام الأولى التي تقل المناعة لديهم، ويسهل لأجسامهم الاصابة بالأمراض المختلفة.

مشروبات ساخنة وفيتامين سي

نصحت «الصحة» الأمهات بضرورة تناول أطفالهم المشروبات الساخنة، وتناول الأطعمة التي تساعد على تعزيز المناعة، خاصة الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي.

أطعمة مهمة لتقوية المناعة

حددت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية بمعهد بحوث وتكنولوجيا الغذاء، لـ«هُن»، الأطعمة التي تساعد على تعزيز المناعة من بينها الخضراوات الورقية والفلفل الأخضر والملون والجوافة والبرتقال والطماطم واليوسفي والجزر وقرع العسل، والأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي.

نوهت إلى ضرورة تناول الأطفال شوربة الفراخ، كونها من الأطعمة التي تفيد الجسم بشكل كبير، لأنها تحتوي على مادة الجيلاتين، التي تقاوم الأمراض، وتسهل الهضم، وتعزز المناعة.