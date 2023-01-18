قواعد الإتيكيت للتصرف السليم أثناء حضور عقد القران

منذ تلقي الدعوة لحضور عقد القران، المناسبة السعيدة للعروسين، يجب الالتزام بمجموعة من القواعد الخاصة بالإتيكيت .

في السطور الآتية، تقدم خبيرة الإتيكيت المعاصر شريهان الدسوقي لقراء «سيدتي. نت» قواعد في أصول التصرف اللائق، في المناسبة.

أصول التصرف في حفل عقد القران

أثناء حضور عقد القران، المناسبة السعيدة للعروسين، يجب الالتزام بمجموعة من القواعد الخاصة بالإتيكيت



تقضي أصول التصرف اللائق، في حفل القران، بالآتي:

1 تُرسل الدعوة إلى عقد القران للمعازيم قبل الموعد بوقت كاف، وذلك للسماح للأخيرين بشراء الملابس المناسبة وتنظيم جداولهم للحضور.

2 بعد استلام الدعوة، من الضروري إبلاغ الداعي، بالحضور (أو عدمه)، مع التبرير، في الحالة الثانية.

3 بعد قراءة نصّ الدعوة، لا بد من الالتزام به، لا سيما ببند عدم اصطحاب الأطفال إلى المناسبة.

4 عند اختيار الملابس لحضور عقد القران، لا بد أن تتناسب الأخيرة مع المكان (القاعة المغلقة أو التراس أو الحديقة أو الشاطئ...)، علمًا أنّه لا يجب أن تكون الأزياء لهذه المناسبة سوداء اللون أو بيضاء. لناحية الحذاء، من المستحسن اختياره بصورة تسهل الحركة.

5 في يوم عقد القران، يستقبل أهل العريس والعروس المدعوين، على باب القاعة، بترحاب.

إتيكيت حضور حفل عقد القران



6 يظل المدعوون جالسين في أماكنهم، ويتقدم العروسان منهم للترحيب، مع أهمية عدم تقبيل العروس لعدم إفساد المكياج.

7 عند دعوة المعازيم إلى "البوفيه"، لا يصح الاندفاع، مع الالتزام بالطابور. أثناء اختيار الطعام، لا يصح ملء الطبق بصورة غير مرتبة، كما من الواجب تناول محتويات الطبق لأن عكس ذلك هو إهدار للطعام.



"البوفيه" في حفل عقد القران

8 ينصح أقارب العريس من النساء بعدم مجاملة أم العريس بطريقة غير مناسبة، خصوصًا إذا كانت الأم في حالة حزن.

9 لا تُقدّم الهدية للعروسين، أثناء عقد القران بل في زيارة التهنئة، على أن تكون الأخيرة قصيرة، مع تقديم المجاملة بأن حفل عقد القران كان جميلًا.

إتيكيت التقاط الصور أثناء عقد القران



تنصح الخبيرة شريهان الدسوقي، عند التقاط الصور في عقد القران (أو أي مناسبة أخرى)، بوساطة الهاتف المحمول، باختيار المكان المناسب حتي لا يظهر شخص في الخلف. لأن نشر الصور، فيما يبدو أحد فيها هو تعد على حريته. أضيفي إلى ذلك، يجب الاستئذان، قبل نشر صور العروس على مواقع التواصل الاجتماعي، فربما هي ترغب في أن تنشر الصور التي تروق لها من الحفل، وأن تقوم بذلك أوّلًا قبل المعازيم.

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